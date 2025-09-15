Cargando contenido

Colombia domina el Mundial de patinaje
Colombia domina el Mundial de patinaje.
Lun, 15/09/2025 - 12:25

Colombia domina el Mundial de patinaje de velocidad: así va el medallero

La delegación nacional alcanzó las diez medallas de oro en la modalidad de pista.

Colombia volvió a demostrar ser la gran potencia mundial en patinaje de velocidad al dominar con contundencia el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que se lleva a cabo en Beidaihe, China.

Al término de las pruebas de la pista, la delegación nacional lidera el medallero general con una amplia ventaja, tras conseguir 10 oros, 11 platas y seis bronces para un total de 27 preseas.

La segunda posición es ocupada por Italia con cuatro oros, dos platas y tres bronces, mientras que el top 3 lo completa Corea del Sur con dos oros, dos platas para una sumatoria de cuatro metales.

 

Top 3 medallero del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad

1. Colombia - 10 oros, 11 plata, 6 bronces, 27 total
2. Italia - 4 oros, 2 platas, 3 bronces, 9 total
3. Corea del Sur - 2 oros, 2 plata, 0 bronces, 4 total

En el último día de competencias sobre la pista, Juan Mantilla, Gabriela Rueda, Manuela Rodríguez y María Fernanda Timms se destacaron al subir al primer cajón del podio. 

Rueda se destacó al imponerse en la prueba de la eliminación 10000, misma modalidad en la que se destacaron Manuela Rodríguez y Juan Mantilla. 

Por oteo lado, María Fernando Timms se quedó con el oro en los 500 metros.

Resultados Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad - Día 2 pista

500 metros

Mujeres júnior

🥇 Sofía Paola CHIUMIENTO ITALIA

🥈 Maria MALDONADO RODRIGUEZ COLOMBIA

🥉 Gisell CAICEDO COLOMBIA

Hombres júnior

🥇 Cristian SCASSELLATI ITALIA

🥈 Jichan KIM COREA

🥉 Wilmar CHARRIS COLOMBIA

Mujeres mayores

🥇 María Fernanda TIMMS COLOMBIA

🥈 Paquete CASTRO COLOMBIA

🥉 Alice SORCIONOVO ITALIA

Hombres mayores

🥇 Jhoan GUZMAN ESPAÑA

🥈 Jhon TASCON HOLGUIN COLOMBIA

🥉 Anandkumar VELKUMAR INDIA

Eliminación de 10000 m

Mujeres júnior

🥇Manuela RODRÍGUEZ TORRES COLOMBIA 

🥈 Mariana Imitola Vasquez Colombia

🥉 Maiwenn JULOU FRANCIA

Hombres júnior

🥇 Byungho EN COREA

🥈 Joaquín CABALLEROS DE LOYOLA ECUADOR

🥉 Julian Felipe PINILLA PULGARIN COLOMBIA

Mujeres mayores

🥇 Gabriela RUEDA COLOMBIA

🥈 Luz Karime GARZON ARBOLEDA COLOMBIA 

🥉 Marine LEFEUVRE FRANCIA

Hombres mayores

🥇 Juan MANTILLA COLOMBIA

🥈 Tsu-Cheng CHAO TAIPÉI CHINO

🥉 Raul PEDRAZA CHILE

 

En esta nota
