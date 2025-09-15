Colombia domina el Mundial de patinaje de velocidad: así va el medallero

Colombia volvió a demostrar ser la gran potencia mundial en patinaje de velocidad al dominar con contundencia el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que se lleva a cabo en Beidaihe, China.

Al término de las pruebas de la pista, la delegación nacional lidera el medallero general con una amplia ventaja, tras conseguir 10 oros, 11 platas y seis bronces para un total de 27 preseas.

La segunda posición es ocupada por Italia con cuatro oros, dos platas y tres bronces, mientras que el top 3 lo completa Corea del Sur con dos oros, dos platas para una sumatoria de cuatro metales.