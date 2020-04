Colombia fue invitada a la Copa Mundial de Sóftbol Femenino Sub-18

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol -WBSC- comunicó este viernes 17 de abril que los Sudáfrica y Colombia completarán la 16 selecciones que participarán en la Copa Mundial de Sóftbol Femenino sub 18 que tendrá como sede el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo en Lima, Perú.

El equipo nacional recibió el último comodín disponible por parte de la WBSC que en un principio había programado el certamen para realizarse del 23 al 30 de agosto, pero por la emergencia por la pandemia del coronavirus la fecha está por confirmarse.

Colombia, ubicada 48 en el escalafón mundial, fue el país organizador del pasado Campeonato Panamericano de Sóftbol Femenino Sub-17 que se desarrolló en 2019, competirá junto con los seleccionados de EE.UU., al No. 2 Japón, al No. 3 Canadá, al No. 4 Puerto Rico, al No. 5 México, al No. 6 Taipei Chino, al No. 7 China, N ° 8 Australia, N ° 9 Países Bajos, N ° 10 Italia, N ° 11 Filipinas, N ° 12 República Checa, N ° 16 Nueva Zelanda y N ° 19 Perú.

WBSC awards Peru 🇵🇪 the hosting rights of first-ever U-18 Women’s Softball World Cup!! #U18SoftballWC https://t.co/t21ZlNvCrP — WBSC Softball 🥎 (@WBSCsoftball) November 20, 2019

Esta sería la segunda aparición de Colombia en una Copa Mundial de sóftbol después de haber participado en el año 2015 en el certamen que en el certamen juvenil que se disputó en Oklahoma, Estados Unidos. En aquella ocasión, el combinado nacional compartió el grupo A con Gran Bretaña, Argentina, Japón, Canadá, China. Nueva Zelanda y China Taipei.

El equipo colombiano solo logró anotar una carrera en el torneo en la derrota 8-1 con Gran Bretaña.