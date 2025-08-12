Colombia ganó su primer oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

Colombia celebró este martes 12 de agosto de 2025 su primera medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú, gracias a la brillante actuación de María Fernanda Timms en la prueba de vuelta al circuito de patinaje. La velocista nacional dominó desde las rondas preliminares y selló su título en una final impecable ante la belga Fran Vanhoutte.

La jornada también dejó dos medallas de plata para el país. Jhon Edward Tascón estuvo muy cerca del oro en la misma prueba de vuelta al circuito, cayendo por milésimas ante el español Jhoan Sebastián Guzmán. Por su parte, Gabriela Rueda se llevó la presea plateada en los 10.000 metros puntos, luego de liderar gran parte de la competencia.

En esta última prueba, Rueda sumó 10 puntos en los primeros 5.600 metros, pero cedió en la última vuelta ante la francesa Marine Lefeuvre, quien se quedó con el título. El esfuerzo y constancia de la colombiana fueron aplaudidos por la delegación nacional.