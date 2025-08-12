Actualizado:
Colombia ganó su primer oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025
Además, la delegación colombiana obtuvo dos platas y un bronce en la jornada.
Colombia celebró este martes 12 de agosto de 2025 su primera medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú, gracias a la brillante actuación de María Fernanda Timms en la prueba de vuelta al circuito de patinaje. La velocista nacional dominó desde las rondas preliminares y selló su título en una final impecable ante la belga Fran Vanhoutte.
La jornada también dejó dos medallas de plata para el país. Jhon Edward Tascón estuvo muy cerca del oro en la misma prueba de vuelta al circuito, cayendo por milésimas ante el español Jhoan Sebastián Guzmán. Por su parte, Gabriela Rueda se llevó la presea plateada en los 10.000 metros puntos, luego de liderar gran parte de la competencia.
En esta última prueba, Rueda sumó 10 puntos en los primeros 5.600 metros, pero cedió en la última vuelta ante la francesa Marine Lefeuvre, quien se quedó con el título. El esfuerzo y constancia de la colombiana fueron aplaudidos por la delegación nacional.
Miguel Ángel Rodríguez, referente del squash colombiano, sumó un valioso bronce tras superar 3-1 al suizo Dimitri Steinmann. El bogotano ratificó su vigencia en el circuito internacional y su capacidad para competir al más alto nivel.
Esta cosecha reafirma el protagonismo de Colombia en los Juegos Mundiales, donde el patinaje debutó con fuerza y dejó claro que sigue siendo uno de los deportes bandera del país.
El oro de Timms, las platas de Tascón y Rueda, y el bronce de Rodríguez son muestra del talento y disciplina que caracteriza a los atletas nacionales. La mezcla entre experiencia y nuevas figuras ha sido clave para brillar en un evento de talla mundial.
Con estos resultados, Colombia se perfila como una de las delegaciones más destacadas en Chengdú, dejando huella en escenarios exigentes y proyectando un cierre de certamen lleno de optimismo.
