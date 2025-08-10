Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 09:49
Colombia ganó sus primeras medallas en los World Games 2025
Las delegación nacional subió al podio en las actividades subacuáticas.
La delegación colombiana que disputa los Juegos Mundiales (World Games) en Chengdu logró en la jornada de este domingo 10 de agosto sus primeras medallas.
El equipo nacional se destacó en las actividades subacuáticas al conseguir una medalla de plata y una bronce.
La presea plateada la ganó Colombia en los relevos 4X100 metros superficie mujeres al cumplir con la prueba con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 54 segundos.
El oro se lo colgó China y el tercer cajón del podio lo ocupó la delegación de Ucrania.
Relevo 4x100 metros superficie mujeres
1. China: 2:36.06
2. Colombia: 2:36.54
3. Ucrania: 2:36.82
Por otro lado, Colombia ganó la medalla de bronce en la prueba de relevos 4X50 metros superficie hombres.
El equipo nacional terminó la prueba con un tiempo de una hora y 36 segundos.
La presea dorada se la colgó Alemania, que además registró nuevo récord del Mundo, y la plata fue para Ucrania.
Relevo 4x50 metros superficie hombres
1. Alemania: 59.25 segundos
2. Ucrania: 1:0026
3. Colombia 1:00.36
Antena 2