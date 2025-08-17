Colombia lo volvió a hacer en los Juegos Mundiales: terminó en top 10 del medallero

Terminaron oficialmente los Juegos Mundiales Chengdú 2025 y la delegación de Colombia acabó nuevamente como una de las mejores del mundo al conocerse el resultado final del medallero. Colombia ocupó la décima casilla con un total de 21 medallas.

El deporte que entregó todas las medallas de oro fue el patinaje, una realidad que no es ajena a nuestro país que sigue viendo crecer nuevos talentos en esta disciplina, que hace rato viene pidiendo pista en los Juegos Olímpicos.

Los deportistas que terminaron con las medallas doradas en patinaje de velocidad fueron: Gabriela Rueda: 15.000 metros eliminación, 5.000 metros puntos y 10.000 metros eliminación. María Fernanda Timms: Vuelta al circuito y velocidad 1.000 metros y finalmente Juan Jacobo Mantilla en 15.000 metros eliminación y 10.000 metros eliminación.

Sin lugar a duda una salida impecable de los nuestros en estas competencias del patinaje que muestra un nivel fuera de los normal de los nuestros en varias categorías y edades, ya que varios de los ganadores no superan los 25 años.

Con los resultados finales de todas las competencias, esta fue la tercera mejor cosecha de nuestra delegación en los Juegos Mundiales, igualando lo que se había logrado en las competencias de Breslavia 2017 con 21 preseas, aunque siguen siendo mejores los resultados de Birmingham 2022 con 25 y Cali 2013 con 31.

Otro de los datos importantes que dejaron estas competencias fue que los hermanos Mauricio y Grace Fernández, en natación con aletas, se convirtieron en los primeros atletas nacionales en sumar al menos una medalla en cuatro ediciones consecutivas.

Recordemos que para esta edición de las competencias, Colombia participó en las disciplinas de: natación con aletas, jiujitsu, arquería, billar, wakeboard, gimnasia (parkour), squash, wushu, sambo, karate, disco volador y triatlón (duatlón).

