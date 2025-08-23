Colombia terminó en el top 3 del medallero en los Juegos Panamericanos Junior

Una brillante actuación tuvo Colombia en los II Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Asunción, Paraguay, al finalizar en el top 3 del medallero general.

La delegación colombiana se ubicó tercera con 48 medallas de oro, 27 de platas y 40 bronces para un total 115 metales.

El campeón de las justas fue Brasil con 70 oros, 50 platas y 55 bronces, mientras que el segundo lugar fue para Estados Unidos con 54 oros, 43 platas y 45 bronces.