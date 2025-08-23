Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 14:18
Colombia terminó en el top 3 del medallero en los Juegos Panamericanos Junior
La delegación colombiana ganó 48 oros, 27 platas y 40 bronces.
Una brillante actuación tuvo Colombia en los II Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Asunción, Paraguay, al finalizar en el top 3 del medallero general.
La delegación colombiana se ubicó tercera con 48 medallas de oro, 27 de platas y 40 bronces para un total 115 metales.
El campeón de las justas fue Brasil con 70 oros, 50 platas y 55 bronces, mientras que el segundo lugar fue para Estados Unidos con 54 oros, 43 platas y 45 bronces.
Colombia, potencia del ciclismo
El ciclismo fue el deporte que más medallas le dio a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior con un tal de 21 preseas que se repartieron en 13 oros, cuatro platas y cuatro bronces.
La modalidad de la pista fue la que más alegrías le dio al país con 12 podios. Nueve preseas fueron de oro y tres de plata.
Por otro lado, el patinaje y el atletismo fueron los deportes con más podios, con un total de 14 cada uno.
El patinaje logró 10 oros, dos platas y dos bronces, mientras que el atletismo registró siete oros, cuatro platas y tres bronces.
Keynher Camilo Vera, quien participó en la disciplina de la gimnasia artística fue deportista con más medallas ganadasal conquistar tres oros y una plata.
Otros atletas que consiguieron más de una medalla fueron:
- Stefany Cuadrado, ciclismo de pista (keirin, velocidad y velocidad por equipos); Kollin Castro, patinaje de velocidad (1.000 m, 200 m y 500 m + distancia)
- Nicolás Olivera, ciclismo de pista (keirin, velocidad y velocidad por equipos)
- Juan José Torres, squash (dobles, individual y equipos).
Cada uno de los medallistas en los Panamericanos Junior Asunción 2025 recibirán tres SMMLV por medalla de oro ($4.270.500); plata (2 SMMLV, $2.847.000) y bronce (1 SMMLV, $1.423.500).
Los entrenadores percibirán la mitad de dichos valores: oro ($2.135.000); plata ($1.423.500) y bronce ($711.750).
Fuente
Antena 2