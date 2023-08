Colombiano hace historia y gana en el Moto 3 del GP de Silverstone

David Alonso (Gas Gas) consiguió para Colombia la primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo, al vencer el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 en el circuito de Silverstone, en una vuelta final "de infarto".



Alonso, que aunque nació en Madrid corre con licencia de Colombia por la nacionalidad de su madre y que salía en las últimas posiciones, rodaba por primera vez en el trazado de Silverstone, pero eso no fue un inconveniente, como tampoco salir desde atrás, por tener numerosos problemas de entrenamientos.



El pupilo de Jorge Martínez "Aspar", que anteriormente ganó la "Rookies Cup" de Red Bull y la "Talent Cup", supo remontar posiciones sin cometer errores para acabar en lo más alto del podio.



Daniel Holgado, el líder del mundial, consiguió una tercera posición que le permite aumentar la ventaja en la provisional del campeonato al cometer un error Jaume Masiá (Honda), en forma de caída, que le impidió sumar puntos al concluir decimoctavo.

Holgado es líder con 141 puntos, 22 más que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), segundo en Silverstone, con Jaume Masiá tercero a 32 puntos del piloto de KTM.



El británico Scott Ogden fue el primer protagonista involuntario de la salida, a pesar de ocupar un puesto en la primera línea de salida, al no arrancar su moto en la vuelta de calentamiento, aunque logró superar la situación, pero ya para colocarse en la última posición de la formación de salida de Moto3.



Ogden no desesperó y desde el último puesto comenzó a remontar posiciones para llegar a "engancharse" al grupo de cabeza, en la decimoctava posición, desde donde intentó mejorar su clasificación final, decimoséptimo.



Una vez se apagó el semáforo, el español Jaume Masiá (Honda), autor del mejor tiempo de entrenamientos, fue el más rápido en ese momento, perseguido por el turco Deniz Öncü (KTM), que se coló ligeramente en una de las primeras curvas del trazado británico, con Daniel Holgado (KTM), el líder del mundial, tercero.



Al término del giro inicial fue Öncü el primer líder, perseguido por Masiá, Holgado, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), y los también españoles Iván Ortolá (KTM) y Xavier Artigas (CFMoto).



Por detrás, el español con licencia colombiana David Alonso (Gas Gas), que salía el vigésimo octavo, en apenas dos vueltas estaba ya en la novena posición, con Jaume Masiá, si bien éste perdió el liderato un giro más tarde al sufrir una caída.



Masiá, que estaba segundo en el campeonato del mundo, a 16 puntos de Holgado, se fue por los suelos en la curva cuatro cuando tiraba con fuerza para escaparse y quizás pisó un poco la zona sucia del trazado al abrir su trayectoria en exceso.



En esa tercera vuelta, David Alonso ya estaba en la pelea por el liderato de la carrera junto a Holgado, el brasileño Diogo Moreira (KTM), Ayumu Sasaki y todo el grupo principal, formado por hasta once pilotos en el mismo segundo, con Jaume Masiá intentando remontar como el más rápido de los pilotos en pista.



La pelea en el grupo de cabeza, que en la sexta vuelta encabezó ya David Alonso en detrimento del japonés Ayumu Sasaki, propició que desde atrás se fueran uniendo otros pilotos al mismo.



Alonso intentó consolidar su liderato con un cambio de ritmo al que se enganchó en la séptima vuelta el turco Deniz Öncü, pero sin llegar a sorprender al resto del grupo principal, que enseguida reaccionó para mantener el mismo completamente unido.



Tras Alonso, le tocó el turno de liderar a Daniel Holgado, a partir de la octava vuelta, en la que Jaume Masiá ya era vigésimo segundo a algo más de diez segundos del grupo de cabeza, formado entonces por hasta dieciocho pilotos, todavía con siete vueltas por delante.

Ayumu Sasaki fue el siguiente en "saltar a la palestra", en el undécimo de los quince giros de carrera, y con todo por decidir, aunque el grupo perdió a dos de sus unidades en la cola, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y el italiano Matteo Bertelle (KTM), en la curva diecisiete.



Las dos últimas vueltas resultaron de infarto, con todos los pilotos cerrando al milímetro el hueco al rival y con numerosos toques de carenado casi en cada curva.



A la última vuelta entró Daniel Holgado como líder, perseguido por David Alonso, Deniz Öncü e Iván Ortolá en las posiciones de cabeza.



Los adelantamientos fueron totalmente frenéticos, sin ceder el espacio al rival, pero David Alonso, que salió como un "kamikaze", consiguió el primer triunfo de un piloto colombiano en las últimas curvas, tras un adelantamiento magistral al japonés Ayumu Sasaki, que fue segundo, y el líder del mundial, Daniel Holgado, tercero.



Iván Ortolá acabó en la cuarta plaza, por delante de David Muñoz (KTM), que salía desde la vigésimo séptima posición, David Salvador (KTM), el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el también españo José Antonio Rueda (KTM).