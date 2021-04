Colombiano Óscar Negrete anunció su retiro del boxeo profesional

Después de una fructífera carrera, el boxeador nacido en Estados Unidos, pero que siempre representó a Colombia, Óscar Manuel Negrete Padilla, anunció su retiro de la actividad profesional.

En diálogo con Centro Deportivo de Antena 2, Negrete aseguró que tomó la decisión después de recibir una serie de recomendaciones por parte de los médicos ya que tenía en riesgo la visión de uno de sus ojos.

"Después de haberlo pensado tanto, no es fácil retirarse del deporte que has hecho toda tu vida. Es mi deporte, mi trabajo es mi todo. Fue un paso duro. El año pasado tuve una lesión en un ojo y a pesar de que me operaron, los médicos me aconsejaron que debía retirarme por que estaba corriendo el riesgo de recibir un golpe y perder la vista", afirmó.

La última pelea como profesional de Negrete se desarrolló 12 de febrero de 2021 cuando perdió con Ronnu Ríos por decisión unánime en combate que se disputó en el Fantasy Springs Casino de indio, Estado Unidos.

A pesar de que en su momento su promotor le pidió que aguantara un tiempo más para que protagonizará una última pelea, el púgil decidió dar un paso al costado y ahora se desempeñará como entrenador y mánager de boxeo.

Entre sus logros, Negrete consiguió una medalla de oro y una de bronce en Juegos Suramericano y otra de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe.