El boxeador colombiano de 32 años Óscar Manuel Negrete Padilla se convirtió este viernes 7 de febrero en nuevo Campeón Internacional de los pesos gallo de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar al argentino Alberto Ezequiel Melian.

Negrete se impuso en el combate que se realizó en el Fantasy Springs Casino, en Indio, California por decisión unánime tras recibir unas tarjetas 98-92, 98-92 y 97-93 a su favor.

De esta manera, el púgil nacido en el municipio de Tierralta en el departamento Córdoba, registra con este triunfo un récord de 19 victorias, siete por la vía del nocaut, dos derrotas y dos peleas sin decisión.

Tras la celebración, el colombiano no pudo ocultar la emoción de obtener este galardón que significará nuevas oportunidades para protagonizar combates de mayor relevancia en su carrera.

“La gente solo ve la pelea, pero no ve más allá, lo que debe pasar un peleador, y para mí este fue el campamento más complicado de todos. Pasé muchas cosas. La enfermedad de mi hija fue algo fuerte. Tuve que cuidarla solo, esperar hasta la noche la llegada de mi esposa para que ella la cuidara y yo salir a trotar a las 12 de la noche. Dediqué tiempo a mi hija, a mi familia y al entrenamiento”, dijo para el portal Boxeo de Colombia.

Well deserved victory for @OscarNegrete5 in tonight's co-main event. What a fight! #WatchOnDAZN pic.twitter.com/d0yp7hNlvt