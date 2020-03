Con estos retos pasan el rato los deportistas en medio de la cuarentena

La cancelación o postergación de la mayoría de eventos deportivos obligó a atletas de diferentes disciplinas a, además de entrenarse en casa, realizar retos que se han multiplicado a través de las redes sociales y en los que se les ve haciendo juegos con rollos de papel higiénico o encontrando la forma de pasar el tiempo desde casa. Estos videos, que dan la vuelta al mundo y de los que, en su mayoría, son protagonistas los futbolistas, muestran otras habilidades que tienen.

De tal forma, no sorprende ver a futbolistas como músicos o a golfistas haciendo practicando sus tiros en casa, así como muchos otros se dedican al baile, a las flexiones o a cualquier otra forma de pasar el tiempo con su familia, mientras esperan la reanudación de la temporada de la que venían participando.

Estos son algunos de los videos que se han visto:

Alex Oxlade-Chamberlain decidió bailar junto a su pareja.

💃 Alex Oxlade-Chamberlain and Perrie Edwards have found a way to entertain themselves whilst self-isolating from Coronavirus!



Who would you try this dance with?#LFC



pic.twitter.com/q0QneUXPZb