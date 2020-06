¿’Conejo’ al presupuesto del deporte colombiano?

Vea también: "Los recursos quedaron mermados para los Juegos Nacionales", Fernando Panesso

“Sin ninguna duda, al deporte le ha hecho un conejo monumental el plan porque en primer lugar le permitió al Coldeportes salir del Ministerio de Cultura y luego quedó a un paso de la creación del Ministerio del Deporte”. Y a continuación aseguró: “lo que podríamos llamar conejo, es que el plan estableció la necesidad de cumplir la reforma constitucional del año 2000 en donde el deporte quedó deporte como gasto público social. Eso qué significa, significa que en la ley de presupuesto de la nación, debe existir un rubro específico para el deporte y por tanto un porcentaje del presupuesto general de la nación independiente para el deporte. Eso lo denominamos autonomía fiscal que está en la Constitución”, agregó Roberto Ortegón en el programa Por los Campos del Deporte a través de Antena 2.

“Se le pidió en ese entonces, cuando se aprobó el plan decenal al siguiente gobierno, que lográramos la autonomía fiscal. El presidente Juan Manuel santos, en ese momento, dijo que no, que prefería aumentar los recursos de Coldeportes para poder implementar el plan, que aumentaba los recursos del sistema general de participación del deporte en un ciento por ciento. En su segundo gobierno, si llegaba, trabajaríamos en esa reforma del reconocimiento fiscal, lo que hasta la fecha no se ha logrado. Por tanto, sí hay un conejo porque se está incumpliendo la Constitución en primer lugar, pero en segundo lugar ese tema de no cumplir la Constitución es un enorme costo para el deporte”, agregó el especialista durante el diálogo.

También puso como ejemplo la asignación de recursos del IVA de la telefonía celular. “Como el deporte no se ha reconocido, aunque sí está en la Constitución, como gasto público social, imagínese que el Ministerio de Hacienda le sustrae a la plata del deporte entre el 25 y el 30% de los recursos del deporte disque para financiar el gasto público social, como si el deporte no lo fuera. No sólo hay un conejo, sino que aquí habría una especie de peculado para el deporte y eso nos ha costado dejar de percibir”.