Confirmado el artista para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.



"Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, actuará en un espectáculo del descanso del Super Bowl que está patrocinado por Apple desde 2023.