Confirman otra Media Maratón en Colombia; fecha y detalles del evento en Cundinamarca

Impacto económico, deportivo y cultural

La 'Media Maratón Andina CCB 2025' se suma al calendario nacional de carreras de fondo como la continuación de un proyecto que dejó huella el año pasado en Cundinamarca. En 2024, la prueba se realizó en alianza con la Gobernación, teniendo como escenario las rutas entre Zipaquirá y Cogua.

Aquella edición reunió a más de 7.000 corredores y se consolidó como un éxito no solo deportivo, sino también económico. La ocupación hotelera superó el 98 %, mientras que el comercio local registró un incremento en ventas de entre el 15 % y el 20 % frente a un fin de semana habitual.

Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá, la competencia permitió generar alrededor de 800 empleos directos, dejando un impacto significativo en la región y proyectando un futuro prometedor para el evento en esta nueva edición.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que “con la realización de la Media Maratón Andina CCB queremos activar toda la cadena de valor del turismo, gastronomía, el comercio y los servicios, en Fusagasugá y toda la provincia de Sumapaz, lo que es una gran contribución a su crecimiento económico. Invitamos a los atletas de la región y el país para participar de este encuentro que aporta a la transformación socioeconómica del territorio”.