Confirman otra Media Maratón en Colombia; fecha y detalles del evento en Cundinamarca
La realización de la carrera tiene finalidades deportiva, económica y cultural.
Llega un nuevo desafío para los aficionados al ‘running’ en Colombia, pues la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció la realización de la ‘Media Maratón Andina CCB’, una cita deportiva y cultural que se correrá el próximo 30 de noviembre en Fusagasugá, Cundinamarca.
El evento busca convertirse en un motor de desarrollo para la región, al promover la economía local y atraer visitantes que aporten al turismo en el municipio, competencia atlética que también servirá para impulsar hábitos de vida saludable y unir a la comunidad en torno al deporte, la cultura y el emprendimiento.
Categorías y precios de inscripción a la ‘Media Maratón Andina CCB’
De acuerdo con las capacidades y la edad de cada participante, la organización del evento dispone de tres categorías (5K, 10K y 21K), donde cada una tiene un costo de inscripción distinto, recordando que la competencia de menor recorrido aplica para personas de 10 a 70 años cumplidos hasta el día de la carrera (los corredores de 10 años deben contar con autorización expresa de sus padres).
La inscripción al evento en todas sus categorías incluye: Kit de carrera con camiseta, medalla para finalistas, numeración, chip y elementos de aliados y patrocinadores, entre otros beneficios con comercios del municipio).
21 kilómetros – Costo por persona $ 100.000 COP
10 kilómetros – Costo por persona $ 80.000 COP
5 kilómetros – Costo por persona $ 60.000 COP
Impacto económico, deportivo y cultural
La 'Media Maratón Andina CCB 2025' se suma al calendario nacional de carreras de fondo como la continuación de un proyecto que dejó huella el año pasado en Cundinamarca. En 2024, la prueba se realizó en alianza con la Gobernación, teniendo como escenario las rutas entre Zipaquirá y Cogua.
Aquella edición reunió a más de 7.000 corredores y se consolidó como un éxito no solo deportivo, sino también económico. La ocupación hotelera superó el 98 %, mientras que el comercio local registró un incremento en ventas de entre el 15 % y el 20 % frente a un fin de semana habitual.
Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá, la competencia permitió generar alrededor de 800 empleos directos, dejando un impacto significativo en la región y proyectando un futuro prometedor para el evento en esta nueva edición.
Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que “con la realización de la Media Maratón Andina CCB queremos activar toda la cadena de valor del turismo, gastronomía, el comercio y los servicios, en Fusagasugá y toda la provincia de Sumapaz, lo que es una gran contribución a su crecimiento económico. Invitamos a los atletas de la región y el país para participar de este encuentro que aporta a la transformación socioeconómica del territorio”.
