Conor McGregor fue suspendido por no cumplir con controles antidopaje

McGregor, excampeón de peso pluma y peso ligero del Ultimate Fighting Championship (UFC), aceptó la suspensión, indicó CSAD en un comunicado.

La entidad afirma que el irlandés, uno de los luchadores más populares y rentables de la UFC, no reportó su ubicación para las pruebas del 13 de junio ni del 19 y el 20 de septiembre de 2024, e incumplió con ello los protocolos antidopaje de "localización".

La agencia afirmó que el luchador cooperó con la investigación, aceptó la responsabilidad y proporcionó información para explicar su ausencia en las pruebas.

"Pese a esos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la información precisa sobre el paradero y la capacidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del protocolo antidopaje de la UFC", declaró la agencia.

La ventana de suspensión le permitirá a McGregor estar disponible para el esperado evento de la UFC del 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca, día del cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.

El director ejecutivo de la UFC y aliado cercano de Trump, Dana White, dijo el sábado que aún no se ha negociado la presencia de ningún peleador para esa cita.

"Se puede ver claramente que Conor está muy entusiasmado por pelear en esa cartelera, pero aún no hay nada decidido", insistió White.

Figura emblemática del movimiento antiinmigración en su país de origen, McGregor fue recibido con honores en marzo en la Casa Blanca por Trump con ocasión del Día de San Patricio, patrón de los irlandeses.