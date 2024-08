Conozca a Jhon González: la estrella colombiana del fútbol para ciegos

Jhon González tiene un sueño. Regresar a Colombia con una medalla en fútbol para ciegos en los Juegos Paralímpicos de París, a los que acude como líder de su selección y luciendo el nueve a su espalda, el mismo número que ha vestido durante gran parte de su carrera Radamel Falcao García, su ídolo.

“Lo que más admiro de Falcao García es cómo juega, cómo marca goles, cómo se mueve en la cancha. Es mi ídolo”, declara Jhon González, que, a sus 27 años, está viviendo el gran sueño deportivo de una vida que no ha sido fácil.

Jhon González (Bogotá, 1997) creció en Soacha, en la región de Cundinamarca. El fútbol era su pasión y creció jugando con sus hermanos desde muy pequeño. Sin embargo, durante un entrenamiento a los doce años sufrió una lesión en los ojos que le provocó la pérdida de la visión.

“Se me desprendieron las retinas y las córneas, se me extendió una bacteria y ahí empezó mi discapacidad visual”, recuerda González, que, pese al duro revés que le deparó la vida, no perdió su pasión por jugar al fútbol.

Conoció el fútbol para ciegos y practicarlo fue "como un renacimiento", pese a las difíciles condiciones económicas en las que vivía. Aun así, encontró un nuevo sueño que hacer realidad. Quería representar a Colombia de alguna forma y qué mejor que intentar hacerlo en alguna competencia internacional.

Con dieciséis años ingresó en el club La Unión de Facatativá, uno de los dos existentes en Cundinamarca. Pronto se hizo un hueco entre los jugadores destacados por sus condiciones para el control del balón, la facilidad de regate y la capacidad de liderar el juego entre sus compañeros.

Al poco tiempo de llegar a La Unión fue convocado por la selección absoluta de Colombia, convirtiéndose en una pieza importante dentro del equipo cafetero con el nueve a la espalda, el número de su ídolo.

“El mensaje que puedo dar a las personas con discapacidad, no solo a los ciegos, es que no podemos rendirnos. Mientras estemos vivos y nos levantemos cada día, tenemos la oportunidad de luchar y salir adelante, no solo en los deportes paralímpicos, sino en todo lo que nos gusta hacer y soñar. Nada nos quita la capacidad de soñar. Y eso es lo más importante”, confiesa.

En los Juegos Mundiales de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA) de 2023, en Birmingham (Inglaterra), Jhon González formó parte del equipo que concluyó en cuarto lugar obteniendo la clasificación para los Juegos de París así como para el Gran Premio Mundial IBSA en Schiltigheim, (Francia). En ese campeonato, con siete de los ocho equipos clasificados para los Juegos Paralímpicos, marcó el gol de la victoria en la final (1-0) frente a China.

A los pies de la Torre Eiffel, en un escenario icónico, Colombia disputará sus partidos en los Juegos Paralímpicos. Está encuadrada en el Grupo B con Japón, Marruecos y la campeona mundial Argentina.

“Las expectativas para París son muy altas y queremos jugar la final. Antes no teníamos tanto apoyo, pero ahora, con las miradas del país puestas en nosotros, estamos entrenando mucho. Para ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos se necesita talento y entrenamiento, además de mucha pasión, amor por el deporte y amor por tu país. Nosotros comenzamos en París un proceso que quizás para algunos sea el más importante de nuestras vidas", comenta.

"Lo más grande y hermoso, lo que más disfruto del deporte, son las emociones que nos brinda cada día”, apunta González, ilusionado ante esta nueva aventura en París.

Colombia acude a los Juegos Paralímpicos de París con la delegación más numerosa de su historia con 78 deportistas. Esta cifra récord incluye a 47 hombres y 31 mujeres que competirán en diez disciplinas diferentes. En fútbol ciegos es la primera vez que compiten