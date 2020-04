Contra todo y ante todos, Ali recuperó el título del mundo frente al imbatible Foreman

Este evento marcó un antes y un después en el deporte porque se transmitió en vivo para todo el mundo. Incluso, en vísperas de la pelea se realizó el Festival Zaire'74, donde grandes músicos afroamericanos fueron invitados para los actos protocolarios, dentro de los cuales se destacaban James Brown, B.B. King, The Spinners y La Fania All Stars.

El día 'D' había llegado y en el estadio 20 du Maipara de Kinshasa el local siempre fue Muhammad Ali. La gente lo apoyó durante toda la complicada lucha ante un Foreman fuerte que atacó desde el primer momento. Ali utilizó la estrategia 'rope a dope', que tenía como finalidad cansar a su oponente mientras resistía los golpes del rival.

La lucha la pudo aguantar hasta el octavo asalto: ahí Muhammad Ali atacó con todo lo que tenía y ante la mirada del mundo entero consiguió noquear al invencible Foreman. ¡Era campeón otra vez!

Esta histórica pelea también fue llamada después como 'The Rumble in the Jungle' (el estruendo en la selva o pelea en la selva). El evento todavía es considerado como uno de los hechos más significativos del deporte en el siglo XX. Por supuesto, Ali le demostró al mundo entero que pese a todos los obstáculos que existen en la vida, nada está perdido.