Convención Anual de Boxeo 2025: peleas y detalles del histórico evento en Bogotá

El Centro de Convenciones Ágora de Bogotá fue el epicentro del lanzamiento oficial de la Convención Anual de Boxeo, evento que este año tendrá lugar en la capital colombiana del 27 al 31 de octubre.

El presidente de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), Gustavo Olivieri, la Ministra del Deporte Patricia Duque y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco, presidieron el evento de lanzamiento que tuvo la participación de algunos de los boxeadores que será protagonistas en las peleas que se llevarán a cabo.

Evento histórico en Bogotá para impulsar el boxeo colombiano

En una alianza sin precedentes en el país, donde una entidad privada como la Cámara de Comerio de Bogotá une sus esfuerzos para impulsar un deporte como el boxeo con ayuda de la WBO, el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá será testigo de un evento que tendrá conferencias con figuras de la talla de Terrence Crawford (actual campeón mundial de peso supermediano) y la puertorriqueña Amanda Serrano (campeona mundial unificada de peso pluma y poseedora del récord Guiness con nueve títulos mundiales).

De igual manera, se llevarán a cabo siete combates oficiales el 29 de octubre, donde peleadores locales como Yuberjen Martínez y Esteban Garzón darán acción en el cuadrilátero, mientras que la pelea estelar será en la categoría femenina con la colombiana Laura Wollenmann enfrentando a la argentina Gabriela Celeste por el título mundial de peso mosca.