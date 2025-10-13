Corte Constitucional le pone fin a la exclusión de deportistas trans

Qué fue lo que pasó

Todo empezó con el caso de una jugadora trans de la Liga Antioqueña de Voleibol que fue apartada de los torneos por una regla nueva que decía que solo podían competir mujeres nacidas mujeres. Ella presentó una tutela, y la Corte le dio la razón: esa norma era injusta porque cerraba la puerta por completo, sin tener en cuenta su situación particular.

El tribunal también señaló que todavía no hay pruebas suficientes para decir que las mujeres trans tengan una ventaja deportiva sobre las mujeres cis. Por eso, las ligas no pueden aplicar reglas tan duras ni generalizar. La idea es revisar caso por caso, con acompañamiento del Ministerio del Deporte, para que no se repitan exclusiones como esta.

Qué viene ahora

Con este fallo, la Liga Antioqueña tendrá que cambiar su reglamento y permitirle volver a competir. Pero más allá de eso, todas las ligas del país tendrán que hacer lo mismo: eliminar cualquier norma que excluya automáticamente a las deportistas trans.

Es un tema que va a seguir generando debate, porque no es fácil encontrar un punto medio entre la igualdad y la competencia justa. Pero el mensaje de la Corte es claro: el deporte colombiano tiene que ser más abierto, más justo y más humano.