David Alonso acabó su 1era temporada en Moto2; qué posición ocupó en el Mundial
En el último Gran Premio de la temporada, el piloto colombiano no tuvo una destacada actuación.
La temporada 2025 de Moto2 llegó a su fin este domingo 16 de noviembre con la victoria del español Izan Guevara en el Gran Premio de Valencia, última carrera del año que dejó la coronación del brasileño Diogo Moreira como campeón del mundo, campaña donde el colombiano David Alonso tuvo su primera experiencia en esta categoría del motociclismo.
El piloto colombiano de apenas 19 años (vigente campeón de Moto3 en 2024) fue consolidando un rendimiento ascendente en esta temporada, sin embargo, en esta última carrera no tuvo un desempeño destacado y terminó quedando en el puesto 18.
Los números de David Alonso en su primera temporada en Moto2
En su debut en la categoría intermedia de Moto GP, Alonso dejó un balance positivo: registrando una victoria, cinco podios y una que otra actuación destacada a lo largo de la campaña, recordando que no pudo finalizar 6 de las 22 competencias que hubo en el calendario.
El piloto del Aspar Team mostró un progreso evidente, especialmente en la segunda mitad de la temporada, donde se mantuvo con regularidad entre los protagonistas que peleaban la clasificación en el Mundial de Moto2.
¿En cuál posición quedó David Alonso en el Mundial de Moto2?
Al finalizar el campeonato, el colombiano acumuló 153 puntos, cifra suficiente para ubicarse en la novena posición del ranking mundial, el cual recordemos tuvo un total de 44 corredores. Por delante del colombiano, el título quedó en manos del brasileño Diogo Moreira con 286 unidades, seguido por el español Manuel González y el belga Barry Baltus, segundo y tercero, respectivamente.
La actuación de Alonso en su primera experiencia en Moto2 deja sensaciones alentadoras pensando en lo que será el 2026, no solo por los resultados concretos, sino también por el ritmo y la consistencia que logró ganar en una categoría mucho más exigente.
