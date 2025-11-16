David Alonso acabó su 1era temporada en Moto2; qué posición ocupó en el Mundial

La temporada 2025 de Moto2 llegó a su fin este domingo 16 de noviembre con la victoria del español Izan Guevara en el Gran Premio de Valencia, última carrera del año que dejó la coronación del brasileño Diogo Moreira como campeón del mundo, campaña donde el colombiano David Alonso tuvo su primera experiencia en esta categoría del motociclismo.

El piloto colombiano de apenas 19 años (vigente campeón de Moto3 en 2024) fue consolidando un rendimiento ascendente en esta temporada, sin embargo, en esta última carrera no tuvo un desempeño destacado y terminó quedando en el puesto 18.

