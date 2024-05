David Alonso aterrizó y explicó lo que le ha funcionado en esta temporada de Moto3

El piloto colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), segundo en la tabla provisional del mundial a sólo un punto del líder español Daniel Holgado ha dicho tener "un buen recuerdo de la victoria en Barcelona el año pasado, pero cada año hay rivales nuevos y cada carrera es un mundo".



"Ahora, por ejemplo, llegamos a un circuito de un estilo totalmente distinto al de Francia. En Barcelona hay que dejar correr la moto, porque tiene curvas rápidas y una recta larga", explica en la nota de prensa de su equipo Alonso.

"Será importante trabajar como siempre, desde el primer momento, para estar preparados para luchar con el grupo de delante puesto que de Francia hemos aprendido que las carreras son largas, que hay que tener paciencia y que no hace falta hacerlo todo en la primera vuelta", comenta el pupilo del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.



El debutante Joel Esteban reconoce que "tenía ganas de que llegase este gran premio, por fin compito en casa en el Mundial y aunque en Barcelona no he tenido nunca excelentes resultados, tampoco me ha ido mal".

"Llegamos con fuerzas después de haber peleado por el top 5 en Jerez y de terminar cuarto en Francia, muy cerca del podio, por lo que mi objetivo volverá a ser el de ser el primero de los debutantes, pelear con los pilotos de delante… y mejorar mi clasificación dentro de la Q2", afirma en la nota de prensa del equipo Joel Esteban.