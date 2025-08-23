David Alonso brilla en el GP de Hungría: arrancará en inesperado lugar de la parrilla

El regreso del motociclismo mundial a Hungría es una de las grandes novedades del calendario 2025. Después de más de tres décadas, la última carrera se disputó en 1992, Balaton Park se estrena como nuevo escenario del campeonato mundial. Este trazado, inaugurado en mayo de 2023, tiene una longitud de 4,08 km y consta de 18 curvas (10 de izquierdas y 7 de derechas), presentándose como un circuito técnico y exigente desde su debut.

Este escenario cobra mayor trascendencia si consideramos el contexto del campeonato. González mantiene el liderato del Mundial de Moto2, mientras Arón Canet, su inmediato perseguidor, ha vivido un inicio complicado en Hungría: terminó la práctica en posición 21, a 0,676 s del líder, lo que lo obligará a pasar por la Q1. Sin embargo, el talento colombiano no se queda atrás y en esta jornada destacó de gran manera en las practicas libres, lo que le permitirá arrancar en una prometedora posición en la carrera principal.

Le puede interesar: Ancelotti se quejó y explotó contra la Libertadores “En Europa no...”

Así le fue a David Alonso en la preparación para el GP de Hungría

En la primera jornada de acción sobre el asfalto húngaro, Diogo Moreira se destacó en la práctica libre, marcando el mejor tiempo (1:41.213), relegando por apenas 0,172 segundos al checo Filip Salac. El líder del campeonato, Manuel González, se situó tercero, también con margen mínimo, en una sesión muy pareja donde los 24 primeros pilotos estuvieron separados por menos de un segundo.

En las prácticas libres del 23 de agosto, el piloto colombiano, David Alonso, hizo importantes tiempos que le permitieron sumar puntos y junto con ello escalar posiciones para arrancar en el sexto puesto de partida de la carrera principal que se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.