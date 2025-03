David Alonso brilla en Moto2: el colombiano firmó su mejor Qualy de 2025

Su desempeño en la clasificación es especialmente relevante si se tiene en cuenta que en las primeras paradas en Tailandia y Argentina no había logrado semejante rendimiento, demostrando así una marcada evolución en su rendimiento.

David Alonso ya había anunciado su potencial al subir al podio en Moto3, logrando incluso dos récords en pista. Estos antecedentes le han permitido acumular experiencia y madurez, aspectos fundamentales que sin duda se reflejarán en la carrera principal que se disputará el domingo 30 de marzo a la 1:15 p.m. (hora colombiana).

La prueba consistirá en 16 vueltas sobre un circuito de 5.513 metros de longitud, el cual destaca por su variada configuración: rápidas rectas, largas subidas y una combinación de curvas cerradas y amplias, elementos que pondrán a prueba la destreza y concentración de todos los pilotos.

El trazado, que discurre en sentido contrario a las agujas del reloj, cuenta con 20 curvas repartidas entre nueve a la derecha y once a la izquierda, y se caracteriza por una larga subida con un desnivel de 41 metros que desemboca en la recta principal, seguida de una curva cerrada a la izquierda. Estos detalles técnicos no solo convierten al Circuit of the Americas en uno de los recintos más desafiantes del calendario, sino que también permiten que pilotos como Alonso saquen a relucir todo su talento y capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes.

Le puede interesar: Sebastián Montoya no pudo correr en la Fórmula 2 ¿Por qué cancelaron el GP de Australia?

Con la mirada puesta en repetir o incluso mejorar su histórica actuación, David Alonso llega al GP de Las Américas con la convicción de que cada carrera es una oportunidad para dejar una huella en el campeonato. El ambiente en el paddock y la afición se encuentran al máximo, anticipando un duelo repleto de adrenalina, estrategia y pasión por el motociclismo que promete mantener a los seguidores al filo de sus asientos.