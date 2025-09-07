David Alonso celebra en el GP de Cataluña: superó las penalizaciones y brilló

El Gran Premio de Cataluña, Mon­meló, Circuit de Barcelona-Catalunya, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2025, correspondiendo a la 15.ª ronda de la temporada de Moto2.

En esta ocasión fue el piloto español Daniel Holgado logró la pole position con un tiempo de 1:41.549, imponiéndose por una mínima ventaja sobre Jake Dixon, quien le siguió de cerca. Sin embargo, esta no sería la única buena noticia que recibió el Aspar Team, ya que el colombino, David Alonso, también logró destacar y llegar entre los mejores 10 pilotos para sumar puntos.

David Alonso superó las penalizaciones y llegó en el puesto 8 del GP de Cataluña

El GP de Cataluña 2025 en Moto2 fue una jornada memorable para varios de estos jóvenes pilotos, en especial para los del Aspar Team. Daniel Holgado dio un golpe de autoridad con su primera victoria en la categoría intermedia, dominando con seguridad desde la pole, mientras que Jake Dixon y Daniel Muñoz completaron un podio que refleja el auge de nuevos talentos.

En los entrenamientos en Montmeló se vio un panorama complejo para David Alonso. En la práctica el colombiano había sido 16º en la qualy de la 15ª fecha del Mundial, pero luego fue notificado con que finalmente movería 25º por la penalización de nueve lugares que le aplicaron por girar lento durante la clasificación, tapando a otros rivales.