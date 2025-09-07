Actualizado:
David Alonso celebra en el GP de Cataluña: superó las penalizaciones y brilló
David Alonso tenía todo en contra para el GP de Cataluña, pero esto no le impidió destacar y celebrar junto con Daniel Holgado.
El Gran Premio de Cataluña, Monmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2025, correspondiendo a la 15.ª ronda de la temporada de Moto2.
En esta ocasión fue el piloto español Daniel Holgado logró la pole position con un tiempo de 1:41.549, imponiéndose por una mínima ventaja sobre Jake Dixon, quien le siguió de cerca. Sin embargo, esta no sería la única buena noticia que recibió el Aspar Team, ya que el colombino, David Alonso, también logró destacar y llegar entre los mejores 10 pilotos para sumar puntos.
David Alonso superó las penalizaciones y llegó en el puesto 8 del GP de Cataluña
El GP de Cataluña 2025 en Moto2 fue una jornada memorable para varios de estos jóvenes pilotos, en especial para los del Aspar Team. Daniel Holgado dio un golpe de autoridad con su primera victoria en la categoría intermedia, dominando con seguridad desde la pole, mientras que Jake Dixon y Daniel Muñoz completaron un podio que refleja el auge de nuevos talentos.
En los entrenamientos en Montmeló se vio un panorama complejo para David Alonso. En la práctica el colombiano había sido 16º en la qualy de la 15ª fecha del Mundial, pero luego fue notificado con que finalmente movería 25º por la penalización de nueve lugares que le aplicaron por girar lento durante la clasificación, tapando a otros rivales.
Cataluña le abrió las puertas al colombiano y no decepcionó, protagonizando una gran remontada tras haber salido en el 25º lugar tras la penalización, pero logró avanzar hasta una 8ª posición final, cruzando la línea a +8,790 segundos del vencedor Daniel Holgado y sumando puntos importantes.
Victoria de Daniel Holgado 🇪🇸 desde la pole y de punta a punta su primer victoria en Moto2, compañero de David Alonso Gómez 🇨🇴, partió 25 y cruzó la meta 8, recuperó 17 posiciones. Próximo fin de semana el mundial de Moto2 en Misano. @lafm @LaMega @Antena2RCN pic.twitter.com/VI2V880jRc— German Mejia Pinto (@GMejiaPinto) September 7, 2025
¿Cuándo será la próxima carrera de David Alonso en Moto2?
El siguiente reto de David Alonso en Moto2 durante la temporada 2025 será el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini. Esta carrera se disputará en el circuito de Misano del 12 al 14 de septiembre de 2025.
