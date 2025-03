David Alonso en Moto2: así le fue en la primera práctica del GP de Argentina

El español Manuel González (Kalex), líder del mundial 2025, lideró la primera jornada del Gran Premio de la República Argentina de Moto2 en el circuito de Termas de Río Hondo, además de 'pulverizar' el récord absoluto.



González no lo tuvo fácil, pues su compatriota Alonso López (Boscoscuro) había establecido un nuevo récord absoluto antes de caerse en la curva tres al rodar en 1:41.873, pero él fue capaz de 'arañar' algo más de una décima para establecer una nueva marca absoluta con 1:41.713, que dejaba a más de medio segundo el récord de López en 2023, 1:42.472.



Una de las primeras notas de la categoría de Moto2 fue la presencia del lesionado Sergio García Dols, quien a pesar de acudir a la cita argentina para comenzar la disputa del campeonato, no recibió el 'apto' de la Comisión Médica al no haber hecho 'callo' la fractura que sufrió en el cuarto metacarpiano del dedo anular de su mano derecha.



Así, Sergio García Dols se tendrá que contentar con ver a sus rivales en pista a la espera de que se produzca una recuperación positiva de su lesión que le permita comenzar a competir, en tanto que su equipo decidió llamar al joven Óscar Gutiérrez, que viajó de emergencia hasta Argentina para intentar suplirlo en esta carrera.



El primer líder de la práctica oficial fue el surafricano Darryn Binder (Kalex), que rodó en 1:42.966, pero su posición le duró apenas un 'suspiro' pues el líder del mundial y de la jornada matinal, Manuel González, tardó muy poco en encaramarse a la primera posición con 1:42.697, que tampoco 'aguantó' mucho como referencia.

Las condiciones de la pista y el agarre de la misma permitieron que los registros en la categoría de Moto2 literalmente se pulverizasen a las primeras de cambio y a González lo batieron segundos más tarde tanto el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que estableció un nuevo récord absoluto de la categoría, como el indonesio Mario Aji (Kalex).



Dixon rodó en 1:42.240, con lo que batía la anterior marca, establecida en 2023 por el español Alonso López (Boscoscuro) en 1:42.472.



Tras ellos, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que por la mañana había conseguido la quinta posición, se fue por los suelos a final de recta y a unos 280 km/h. dejando su moto muy dañada -semi manillar izquierdo roto, carenado, estribos, etcétera-, lo que literalmente le dejaba sin opciones de salir a pista salvo que sus mecánicos realizasen un trabajo ímprobo.



Jake Dixon volvió a rebajar el mejor tiempo de Moto2 al rodar en 1:42.162, con menos de media hora de sesión por delante, entonces perseguido por los españoles Arón Canet y Manuel González, que habían superado al indonesio Aji.



Todavía no se había atravesado el ecuador de la jornada y el ritmo y los tiempos estaban muy por debajo de las últimas referencias en este trazado, en el que Alonso López volvió a recuperar 'su' récord al rodar en 1:42.007, casi en el mismo momento en que llegaba la moto de Diogo Moreira a su taller.



Y aún mejoró más Alonso López, quien una vuelta más tarde paró el cronómetro en 1:41.873 y todavía con todos los pilotos pendientes de los ajuste finales en sus mecánicas y una opción más de 'time attack' que les garantizase el pase directo a la segunda clasificación.



Y ese último 'time attack' llegó con muchos pilotos de los de 'arriba de la tabla' fuera de la segunda clasificación, lo que les obligaba a tirar con fuerza para intentar enmendar la situación a pilotos como David Alonso (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Albert Arenas (Kalex), Senna Agius (Kalex), Iván Ortolá (Boscoscuro) o Celestino Vietti (Boscoscuro).



En ese intento hubo una primera víctima en el español Arón Canet, que se fue por los suelos en la curva once y enseguida se llevó la mano derecha a su hombro izquierdo, todavía no recuperado de la lesión que arrastraba en la zona. Aún así, Canet pudo concluir la jornada sexto.

Daniel Holgado, último en la tanda libre matinal, mejoró notablemente en la práctica oficial, en la que llegó a rodar decimotercero, justo por delante de Diogo Moreira a tres minutos del final, y mientras el primero consiguió pasar a la segunda clasificación, el brasileño deberá disputar la primera clasificación.



Fue entonces cuando el líder del mundial 'levantó la mano' para decir 'aquí estoy' y paró el cronómetro en 1:41.713, nuevo récord por delante de Alonso López, que se fue por los suelos y forzó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja, lo que prácticamente daba por concluida la sesión, pues su moto se había quedado en mitad del trazado en la curva tres.



Así, los resultados acabaron siendo definitivos al no completarse el algo más de un minuto de sesión que quedaba.



González acabó líder por delante de López, Dixon, Marcos Ramírez, Barry Baltus, Arón canet, Tony Arbolino, Joe Roberts, Mario Aji, Adrián Huertas, Darryn Binder, Zonta Van der Goorbergh, Daniel Holgado y Deniz Öncü, que fueron quienes lograron el pase a la segunda clasificación directa.



Tendrán que pasar por la primera clasificación pilotos de la talla del propio Moreira, Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Filip Salac, David Alonso, Albert Arenas, Jorge Navarro, Iván Ortolá o Celestino Vietti.