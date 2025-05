David Alonso en Moto2: cómo le fue en la clasificación del GP de Francia

El español Manuel 'Manugas' González consiguió su quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Francia de Moto2, que se disputa este fin de semana en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.



La exhibición de González fue total y absoluta pues si el británico Jake Dixon (Boscoscuro) fue el primero en bajar el récord que había logrado el madrileño en la práctica oficial (1:34.744), al rodar en 1:34.682, ello no significó más que el aviso para que el líder del mundial encadenase una 'brutal' secuencia de récord.



Hasta en cuatro vueltas 'Manugas' González encadenó una secuencia de récords, con registros de 1:34.666, 1:34.518, 1:34.372 y 1:34.315, que dejó claro quién es el líder de Moto2.



El belga Barry Baltus (Kalex) fue el líder de partida en la primera clasificación, al rodar en 1:35.056 y luego en 1:34.894, que prácticamente le garantizaba el pase a la segunda clasificación al lograr más de tres décimas de segundo de ventaja sobre el colombiano David Alonso (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y el español Adrián Huertas (Kalex) cuarto pero ya a más de seis décimas de segundo.

Vea también: David Alonso sufrió caída en la práctica del Gran Premio de Francia de Moto2



Huertas no pudo defender con éxito su posición al verse superado por el neerlandés Collin Veijer (Kalex), como también poco después por el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el español Daniel Holgado (Kalex) y el japonés Ayumu Sasaki (Kalex).



Ya con el tiempo cumplido, Collin Veijer mejoró su mejor marca personal para ascender a la segunda posición, que fue la tercera cuando Marcos Ramírez (Kalex) pasó por recta de meta para ascender al segundo puesto.



Pero Veijer acabó fuera de la segunda clasificación pues le acabaron arrebatando la posición el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, que se quedó a 52 milésimas de segundo de Baltus, con los españoles Marcos Ramírez e Iván Ortolá (Boscoscuro) en la tercera y cuarta plaza respectivamente.



Ya en la segunda clasificación la primera controversia la generó el líder del campeonato, Manuel González, quien salió a pista muy 'al límite' del semáforo verde, lo que generó algunas dudas sobre una posible penalización, que no fue tal al no coincidir el semáforo con la última línea de salida de la calle de talleres.



Y, mientras esa duda quedaba solventada, el británico Jake Dixon (Boscoscuro) lograba en su primera vuelta lanzada un registro de 1:34.682 que ya era récord absoluto de la categoría, aunque le duró poco la alegría al piloto de las Islas de su Graciosa Majestad, pues 'Manugas' González rebajó en 16 milésimas de segundo el récord al parar el crono en 1:34.666.



No se quedó ahí la superioridad de 'Manugas' González, quien una vuelta más tarde volvió a rebajar el récord al rodar en 1:34.518, seguido por Jake Dixon y Arón canet (Kalex), que estaba a 181 milésimas del madrileño, mientras que Sergio García Dols (Boscoscuro) conseguía llegar a su taller después de haber sufrido una caída en la curva siete, pero lo hacía en una de las motos de asistencia y, por tanto, sin opción de continuar, lo que le relegó al decimosexto lugar final.

Le puede interesar: Parte de tranquilidad de David Alonso tras escalofriante caída: “Traté de ser agresivo”



'Manugas' González no se dio por satisfecho con su registro de récord y volvió a la carga para encadenar una secuencia de hasta cuatro vueltas rápidas, 1:34.372 y 1:34.315 la última de ellas, que dejaba claro que además de rápido, el líder del mundial cuenta con un ritmo impresionante para la carrera francesa.



A más de tres décimas de segundo acabaron el belga Barry Baltus y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que completarán la primera línea de salida, con los españoles Albert Arenas (Kalex) y Arón Canet (Kalex) y el británico Jake Dixon en la segunda línea.



La tercera línea en la formación de salida será para el checo Filip Salac (Boscoscuro), el español Alonso López (Boscoscuro) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con el español Iván Ortolá (Boscoscuro), el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y David Alonso (Kalex), en la cuarta.