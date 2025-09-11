David Alonso advierte previo al GP de San Marino: "sin tiempo para descansar"

¿Cómo va David Alonso en la Clasificación de Moto2?

El corredor de 19 años, que este 2025 asume su primera experiencia en Moto2 tras coronarse campeón de la categoría anterior, está relegado de los primeros puestos en la clasificación general, sin embargo, ha venido de menos a más y podría seguir sumando puntos en los seis grandes premios que restan en la presente temporada.

David Alonso se ubica de momento en la casilla 14 con 76 puntos, muy lejos del líder Manuel González que tiene 217, mientras que el segundo en el escalafón es Aron Canet con 179, seguido de cerca por el brasileño Diogo Moreira con 175 unidades.