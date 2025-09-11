Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 14:58
David Alonso advierte previo al GP de San Marino: "sin tiempo para descansar"
El colombiano afrontará este fin de semana la fecha 16 de la temporada 2025 de Moto2.
El colombiano de origen español David Alonso, compañero en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar' de Moto2, se muestran con muchas ganas de lograr un buen rendimiento en el Gran Premio de San Marino después de sus últimos resultados.
David Alonso, vencedor en el Gran Premio de Hungría disputado el pasado 24 de agosto, dice llegar a Misano "sin tiempo para descansar", sin embargo, es una situación que les viene bien "para no perder ritmo".
"El objetivo es intentar estar más activo desde el primer día y mejorar las cosas que hemos visto en Barcelona y tenemos que estar todo el tiempo posible en pista sin pararnos, sin buscar rueda y dándolo todo hasta nuestro límite", señaló Alonso.
Lea también: Vuelta a España 2025: clasificación general tras contrarreloj etapa 18
En otras noticias: así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España
¿Cuándo es el Gran Premio de San Marino de Moto2?
La decimosexta cita de la temporada 2025 del Mundial de Moto2, se disputará desde el viernes 12 de septiembre hasta el domingo 14 en el circuito Marco Simoncelli de Misano, el cual tiene un recorrido de 4,23 kilómetros:
Viernes 12 de septiembre:
07h45-08h30 GMT: ensayos libres 1
12h00-13h00 GMT: ensayos clasificatorios
Sábado 13 de septiembre:
07h10-07h40 GMT: ensayos libres 2
07h50-08h05 GMT: primera manga de la sesión de clasificación, Q1
08h15-08h30 GMT: segunda manga de la sesión de clasificación, Q2
12h00: carrera esprint (13 vueltas de 4,23 km o 30 minutos de carrera)
Domingo 14 de septiembre:
06h40-06h50 GMT: warm-up
10h00 GMT: salida del Gran Premio (27 vueltas de 4,23 km o una hora de carrera).
¿Cómo va David Alonso en la Clasificación de Moto2?
El corredor de 19 años, que este 2025 asume su primera experiencia en Moto2 tras coronarse campeón de la categoría anterior, está relegado de los primeros puestos en la clasificación general, sin embargo, ha venido de menos a más y podría seguir sumando puntos en los seis grandes premios que restan en la presente temporada.
David Alonso se ubica de momento en la casilla 14 con 76 puntos, muy lejos del líder Manuel González que tiene 217, mientras que el segundo en el escalafón es Aron Canet con 179, seguido de cerca por el brasileño Diogo Moreira con 175 unidades.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2