David Alonso estuvo cerca de récord; inmensa 'qualy' en el Gran Premio de Japón

David Alonso tuvo una inmensa 'qualy'

El campeón del mundo de Moto3 en 2024, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), fue la referencia inicial en la primera clasificación con un tiempo de 1:48.581, aprovechándose el rebufo de la moto del australiano Senna Agius (Kalex), si bien por detrás le arrebató esa posición el checo Filip Salac (Boscoscuro).



Por apenas 17 milésimas de segundo (1:48.564), Filip Salac desbancó de la primera plaza a Alonso, mientras que uno de los candidatos en la pelea por el título, el español Arón Canet (Kalex), no pasaba por su mejor momento y se encontraba en las últimas posiciones de la tabla de tiempos.

En esa segunda salida a pista, David Alonso, que el pasado año se proclamó campeón del mundo matemáticamente de Moto3, marcó los cuatro parciales por debajo de la vuelta rápida de la sesión para ascender hasta el primer puesto con 1:48.395, que le dejaba a 76 milésimas de segundo del récord de la categoría, en poder del británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319.