David Alonso estuvo cerca de récord; inmensa 'qualy' en el Gran Premio de Japón
El piloto colombiano tuvo una gran presentación en la prueba de clasificación.
El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex) ha logrado la 'pole position' para el Gran Premio de Japón de Moto2 en el circuito 'Mobility Resort Motegi', estableciendo un récord absoluto de la categoría.
González, que se saltó el semáforo de salida, fue el único en rodar en el segundo 47 al parar el cronómetro en 1:47.925, con el que batía el récord que había establecido en los segundos entrenamientos libres el británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319, para conseguir su séptima 'pole position'.
David Alonso tuvo una inmensa 'qualy'
El campeón del mundo de Moto3 en 2024, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), fue la referencia inicial en la primera clasificación con un tiempo de 1:48.581, aprovechándose el rebufo de la moto del australiano Senna Agius (Kalex), si bien por detrás le arrebató esa posición el checo Filip Salac (Boscoscuro).
Por apenas 17 milésimas de segundo (1:48.564), Filip Salac desbancó de la primera plaza a Alonso, mientras que uno de los candidatos en la pelea por el título, el español Arón Canet (Kalex), no pasaba por su mejor momento y se encontraba en las últimas posiciones de la tabla de tiempos.
En esa segunda salida a pista, David Alonso, que el pasado año se proclamó campeón del mundo matemáticamente de Moto3, marcó los cuatro parciales por debajo de la vuelta rápida de la sesión para ascender hasta el primer puesto con 1:48.395, que le dejaba a 76 milésimas de segundo del récord de la categoría, en poder del británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319.
David Alonso goes to top spot 👊#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/QaAfJYnlZX— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2025
En la segunda clasificación se estableció un nuevo récord
El británico Jake Dixon, dominador de casi todas las tandas de entrenamiento del fin de semana japonés, consiguió ascender hasta la tercera posición, a 184 milésimas de David Alonso, pero con un nuevo intento de vuelta rápida, como también el líder del campeonato González y Daniel Holgado.
Y fue Manuel González el que estableció un récord y se encaramó a la primera posición al rodar en 1:47.925, que le daba 204 milésimas de segundo sobre David Alonso y otras poco más de dos décimas sobre Daniel Holgado, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y Jake Dixon, todos ellos en un pañuelo.
Nadie pudo arrebatar la 'pole position' a Manuel González, que ocupará la primera línea de salida junto a Daniel Holgado y David Alonso, con Celestino Vietti, Diogo Moreira y Jake Dixon en la segunda; Barry Baltus, Ayumu Sasaki y Collin Veijer (Kalex) en la tercera; con Izan Guevara (Boscoscuro), el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y Albert Arenas (Kalex) en la cuarta.
