David Alonso ilusiona en el GP de Indonesia; avanzó rápidamente a la qualy 2
El piloto colombo-español quiere seguir obteniendo grandes resultados en la temporada.
El piloto colombiano, David Alonso, quien peleó podio en la última carrera disputada en Japón (terminó cuarto) volvió a escena en el circuito de Mandalika para la 18ª cita de la temporada y respondió con solidez.
El líder del mundial de Moto2, el español Manuel González (Kalex), fue quien dominó con autoridad la práctica oficial del Gran Premio de Indonesia (que se lleva a cabo este fin de semana) con récord absoluto para la categoría.
El español logró un registro récord de 1:32.996 con el que batía el tiempo establecido en 2024, cuando el también español Arón Canet (Kalex) logró un tiempo de 1:33.077.
David Alonso avanzó a la ‘qualy’ 2 en el GP de Indonesia
El corredor de 19 años se ubicó octavo en la segunda práctica y aseguró un lugar directo en la ‘qualy’ 2, quedando a solo 464 milésimas de Manuel González, actual líder del campeonato y el más rápido de la jornada, un paso clave para pelear por una buena posición en la parrilla de salida.
El inicio ya había sido prometedor para Alonso en los entrenamientos libres, marcando el séptimo mejor tiempo y quedando a poco más de medio segundo del italiano Celestino Vietti.
El trabajo especial con su motocicleta
Pensando en volver a pelear podio en esta nueva carrera de Moto 2, David Alonso reconoció una diferencia entre la categoría de Moto 3 y la que tiene actualmente, además, aseguró que trabaja con su equipo en aspectos claves de la motocicleta.
"Fue un primer día positivo. Nos centramos mucho en los aspectos en los que no estaba tan acostumbrado. En Moto2 tienes que preocuparte más por la configuración de la moto y es algo que no necesitaba tanto en Moto3", dijo Alonso.
"Cuando quieres buscar esas décimas que te permiten estar adelante, tienes que hilar fino con la puesta a punto, así que estoy trabajando mucho con el equipo para saber cómo sacarle el máximo partido a la moto y ajustarla un poco más. El objetivo es que pueda pilotar más cómodo, sin ir tan al límite”, añadió el piloto colombo-español.
