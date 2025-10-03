David Alonso ilusiona en el GP de Indonesia; avanzó rápidamente a la qualy 2

El trabajo especial con su motocicleta

Pensando en volver a pelear podio en esta nueva carrera de Moto 2, David Alonso reconoció una diferencia entre la categoría de Moto 3 y la que tiene actualmente, además, aseguró que trabaja con su equipo en aspectos claves de la motocicleta.

"Fue un primer día positivo. Nos centramos mucho en los aspectos en los que no estaba tan acostumbrado. En Moto2 tienes que preocuparte más por la configuración de la moto y es algo que no necesitaba tanto en Moto3", dijo Alonso.

"Cuando quieres buscar esas décimas que te permiten estar adelante, tienes que hilar fino con la puesta a punto, así que estoy trabajando mucho con el equipo para saber cómo sacarle el máximo partido a la moto y ajustarla un poco más. El objetivo es que pueda pilotar más cómodo, sin ir tan al límite”, añadió el piloto colombo-español.