Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 14:36
David Alonso maravillado con su primer triunfo en Moto2: "Creo en mí"
David Alonso hizo historia para el motociclismo colombiano tras su victoria en el GP de Hungría.
La historia del motociclismo colombiano sumó un capítulo inolvidable gracias a David Alonso, quien logró su primer triunfo en la categoría Moto2 durante el Gran Premio de Hungría en el circuito de Balaton Park. A sus 19 años, el joven piloto se convirtió en el primer colombiano en alcanzar una victoria en esta división, un logro que despierta orgullo en su país y marca un precedente para futuras generaciones.
Desde el inicio, la jornada no parecía sencilla para Alonso. Partiendo desde la octava posición, sufrió un arranque complicado que lo relegó incluso hasta el puesto 11, un panorama que en apariencia complicaba cualquier aspiración de victoria.
Lea también: David Alonso logró su primera victoria en Moto2
En otras noticias
Todo sobre la construcción del estadio de Bogotá
Sin embargo, su temple y concentración fueron determinantes para comenzar una remontada memorable. Según él mismo confesó, su estrategia era clara: “piloto que veía adelante, cogerlo y adelantarlo”. Esa mentalidad ofensiva fue el motor que lo llevó a superar rivales vuelta tras vuelta.
En la mitad de la carrera, Alonso empezó a imponer su ritmo con autoridad. Con una conducción agresiva, pero precisa, marcó la vuelta rápida y dejó en el camino a pilotos de experiencia como Jake Dixon y Collin Veijer. La presión no le pesó; por el contrario, lo impulsó a buscar más. La carrera se tornaba cada vez más emocionante y el nombre de David Alonso empezaba a sonar entre los candidatos serios al podio.
El momento cumbre llegó en las últimas vueltas, cuando Alonso demostró que el talento no entiende de edades ni de historial. Con un adelantamiento decisivo, superó a Manuel González en el giro final y logró mantener la ventaja hasta cruzar la meta. La emoción era incontenible, y el rugido de los aficionados se mezclaba con la imagen de la bandera tricolor ondeando en lo más alto del podio. Con esta gesta, Alonso sumó 25 puntos vitales y escribió su nombre en la historia del motociclismo colombiano.
Para el joven piloto, la victoria tuvo un sabor especial después de una semana difícil. Venía de un abandono en el Gran Premio de Austria, lo que hizo que este triunfo tuviera un significado aún más profundo.
“Hoy he creído en mí”, declaró con una sonrisa, reconociendo que en medio de la carrera se encontraba en una especie de “burbuja” donde ni siquiera sabía en qué posición estaba. Solo cuando faltaban dos vueltas se dio cuenta de que tenía una oportunidad única y decidió aprovecharla al máximo. Incluso bromeó diciendo que la victoria sabe “mejor con BonBonBum”, mostrando su buen humor y la emoción del momento.
La repercusión de su triunfo no tardó en llegar. Con los 25 puntos obtenidos, Alonso escaló hasta el puesto 14 de la clasificación general del campeonato de Moto2, alcanzando un total de 68 unidades en su temporada debut. Aunque aún está lejos de los líderes, el progreso es notable y refuerza la idea de que este joven piloto tiene todo para competir de tú a tú con los mejores del mundo. Actualmente, Manuel González lidera la tabla con 204 puntos, seguido de Arón Canet con 179 y Diogo Moreira con 173.
🏆🇨🇴 ¡Primera victoria de un piloto colombiano en #Moto2!— Aspar Team (@AsparTeam) August 24, 2025
¡Grande, David Alonso, INMENSO!!! pic.twitter.com/5mhCSbG2na
Ahora, el joven prodigio ya piensa en lo que viene. Con solo dos semanas de descanso, Alonso se prepara para su próximo reto: el Gran Premio de Catalunya, que se disputará del 5 al 7 de septiembre en Barcelona. La carrera está programada para el domingo 7 a las 5:15 a.m. hora colombiana, y promete ser otra oportunidad para que David continúe sumando experiencia y puntos valiosos.
Le puede interesar: Colombia terminó en el top 3 del medallero en los Juegos Panamericanos Junior
El camino de David Alonso apenas comienza, pero su victoria en Hungría ya quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Su historia, que pasó de la decepción en Austria a la gloria en Balaton Park, es un ejemplo de perseverancia y fe en uno mismo. Como él mismo lo resumió: “si estoy aquí, hoy es el día”. Colombia ya tiene a su primer gran referente en Moto2, y el mundo del motociclismo.
Fuente
Antena 2