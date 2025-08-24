David Alonso maravillado con su primer triunfo en Moto2: "Creo en mí"

Sin embargo, su temple y concentración fueron determinantes para comenzar una remontada memorable. Según él mismo confesó, su estrategia era clara: “piloto que veía adelante, cogerlo y adelantarlo”. Esa mentalidad ofensiva fue el motor que lo llevó a superar rivales vuelta tras vuelta.

En la mitad de la carrera, Alonso empezó a imponer su ritmo con autoridad. Con una conducción agresiva, pero precisa, marcó la vuelta rápida y dejó en el camino a pilotos de experiencia como Jake Dixon y Collin Veijer. La presión no le pesó; por el contrario, lo impulsó a buscar más. La carrera se tornaba cada vez más emocionante y el nombre de David Alonso empezaba a sonar entre los candidatos serios al podio.

El momento cumbre llegó en las últimas vueltas, cuando Alonso demostró que el talento no entiende de edades ni de historial. Con un adelantamiento decisivo, superó a Manuel González en el giro final y logró mantener la ventaja hasta cruzar la meta. La emoción era incontenible, y el rugido de los aficionados se mezclaba con la imagen de la bandera tricolor ondeando en lo más alto del podio. Con esta gesta, Alonso sumó 25 puntos vitales y escribió su nombre en la historia del motociclismo colombiano.

Para el joven piloto, la victoria tuvo un sabor especial después de una semana difícil. Venía de un abandono en el Gran Premio de Austria, lo que hizo que este triunfo tuviera un significado aún más profundo.

“Hoy he creído en mí”, declaró con una sonrisa, reconociendo que en medio de la carrera se encontraba en una especie de “burbuja” donde ni siquiera sabía en qué posición estaba. Solo cuando faltaban dos vueltas se dio cuenta de que tenía una oportunidad única y decidió aprovecharla al máximo. Incluso bromeó diciendo que la victoria sabe “mejor con BonBonBum”, mostrando su buen humor y la emoción del momento.

La repercusión de su triunfo no tardó en llegar. Con los 25 puntos obtenidos, Alonso escaló hasta el puesto 14 de la clasificación general del campeonato de Moto2, alcanzando un total de 68 unidades en su temporada debut. Aunque aún está lejos de los líderes, el progreso es notable y refuerza la idea de que este joven piloto tiene todo para competir de tú a tú con los mejores del mundo. Actualmente, Manuel González lidera la tabla con 204 puntos, seguido de Arón Canet con 179 y Diogo Moreira con 173.