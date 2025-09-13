David Alonso no desacelera; en esta posición saldrá para el GP de San Marino

¿Cómo le fue a David Alonso en la prueba de clasificación en el GP de San Marino de Moto2?

El colombiano David Alonso afronta el Gran Premio de San Marino con la motivación en alto, pues llega tras una racha positiva que incluye su primera victoria en Moto2, alcanzada en el GP de Hungría, y una destacada remontada en Cataluña, donde terminó octavo luego de partir desde la undécima casilla.

El trazado de Misano no es desconocido para Alonso, quien ya ha dejado huella en este escenario, pues en 2023 celebró allí una de sus victorias más recordadas y en 2024 consiguió una sólida séptima posición, antecedentes que refuerzan la expectativa de una actuación competitiva.

Durante las prácticas libres del viernes, el piloto cafetero cerró en la decimotercera plaza, mientras que en la prueba de clasificación aseguró la undécima posición en la parrilla de salida, una casilla que motivada por su historial invita a pensar en una carrera en progresión.