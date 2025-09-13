Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 11:39
David Alonso no desacelera; en esta posición saldrá para el GP de San Marino
El piloto colombiano tiene buenos recuerdos en este circuito.
El compañero de equipo del colombiano David Alonso, el español Daniel Holgado (Kalex), ha sumado su segunda 'pole position' consecutiva y un nuevo récord absoluto al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de San Marino de Moto2.
Holgado, con un tiempo de 1:34.216, batió el récord que por la mañana había establecido el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) al parar el cronómetro en 1:34.624 y saldrá por tercera vez como líder, al beneficiarse de la sanción que se le impuso al también español Manuel González (Kalex) en Austria.
¿Cómo le fue a David Alonso en la prueba de clasificación en el GP de San Marino de Moto2?
El colombiano David Alonso afronta el Gran Premio de San Marino con la motivación en alto, pues llega tras una racha positiva que incluye su primera victoria en Moto2, alcanzada en el GP de Hungría, y una destacada remontada en Cataluña, donde terminó octavo luego de partir desde la undécima casilla.
El trazado de Misano no es desconocido para Alonso, quien ya ha dejado huella en este escenario, pues en 2023 celebró allí una de sus victorias más recordadas y en 2024 consiguió una sólida séptima posición, antecedentes que refuerzan la expectativa de una actuación competitiva.
Durante las prácticas libres del viernes, el piloto cafetero cerró en la decimotercera plaza, mientras que en la prueba de clasificación aseguró la undécima posición en la parrilla de salida, una casilla que motivada por su historial invita a pensar en una carrera en progresión.
¿Cuándo y dónde ver la carrera de San Marino?
Los aficionados al motociclismo podrán seguir en vivo el Gran Premio de San Marino de Moto2 este domingo 14 de septiembre a través de la señal de ESPN a partir de las 5:15 de la mañana.
Fuente
Antena 2