David Alonso 'no se cree' su histórico triunfo: primer colombiano campeón del mundo

David Alonso (CFMoto) se ha convertido en el primer campeón del mundo colombiano, tal y como reza en su propio sitio web, en el que destaca que nació en Madrid "pero tengo la doble nacionalidad (española-colombiana)", por la nacionalidad de su madre, Marcela.

Con apenas 18 años, David Alonso lleva desde los once años siguiendo las directrices de sus descubridores, el campeón del mundo español 'Nico' Terol y el cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez 'Aspar', con quien continuará en 2025 ya como piloto de Moto2.

A Alonso le gustaron las motos desde muy pequeño y con cinco años se subió por primera vez a una 'mini' moto, con la que celebró su título también en el circuito de Motegi, y él mismo reconoce que le gustó.

Desde ese instante David Alonso ha ido cumpliendo con todos los pasos en su evolución deportiva hasta lograr el anhelado sueño de cualquier piloto, proclamarse campeón del mundo.

Él mismo cuenta que tras esa primera prueba, con 5 años, se apuntó en la escuela KSB Sport Madrid, donde comenzó su formación y disputó sus primeras carreras con apenas 6 años en campeonatos regionales, para completar su formación inicial en la escuela Nilsson Training.

Pero si por algo siempre ha destacado David Alonso es porque para él "es muy importante la familia, ya que tanto mis padres como mis abuelos se han involucrado siempre, acompañándome en mi carrera deportiva y dándome siempre su apoyo".

David Alonso reconoce que "una de las carreras que me ha marcado fue en 2018 en el Campeonato de España de Velocidad, pues allí aprendí que hasta que no cruzas la línea de meta, no hay nada decidido".

"En cada temporada he ido aprendiendo con el Aspar Team Junior y juntos hemos ganado el Campeonato de España de velocidad 85GP (CEV), la Hawkers European Talent Cup y la Red Bull MotoGP Rookies Cup, que son algunas de las categorías de formación de pilotos más importantes del mundo", reconoce David Alonso en su biografía.

"Día a día intento ser mejor piloto, pero también mejor persona, trabajando al máximo con diligencia, ilusión y dedicación para poder dar lo mejor en la próxima temporada", continúa Alonso en su sitio web.

"Quiero dar las gracias a Jorge Martínez Aspar, Gino Borsoi, Nico Terol y toda la familia del equipo 'Aspar Team' por ser parte de este gran sueño que estoy viviendo, así como a Kike Bañuls, director de las escuelas deportivas de KSB Sport, Juan Carlos Jiménez profesor KSB Sport Madrid y a Matias Nilson director de la escuela Nilsson Training", recuerda David Alonso a todos aquellos que han formado parte de su carrera deportiva.

En lo estrictamente deportivo, David Alonso, que nació el 25 de abril de 2006, dio el salto al Campeonato del Mundo en 2023 ya con 3 títulos a sus espaldas y el objetivo de seguir aprendiendo, lo que ha hecho en apenas un año, hasta proclamarse campeón del mundo cuatro grandes premios antes del final del campeonato.

Alonso debutó con el 'Aspar Team Junior' en el Campeonato de España de 2017 y ganó su primer título en la categoría 85GP en 2018.

En 2020 se proclamó campeón de la 'European Talent Cup' y en 2021 ganó la 'Red Bull Rookies Cup' para participar en dos ocasiones en el Campeonato del Mundo como piloto sustituto y 'wildcard' en 2021 y 2022.

Finalmente, daría el salto definitivo al Campeonato del Mundo de Moto3 a tiempo completo en 2023 de la mano del equipo Gas Gas de Aspar, para conseguir ocho podios, incluidas cuatro victorias y un 'top 3' en la general de Moto3.

En 2024 David Alonso ha logrado un total de diez victorias y once podios (segundo en Gran Bretaña), para proclamarse matemáticamente campeón del mundo en Japón como lo hacen los grandes campeones, dando la cara y venciendo la carrera.