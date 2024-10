David Alonso no se guardó nada tras ser campeón del mundo: "Tenía miedo"

El colombiano David Alonso (CFMoto), campeón del mundo de Moto3 en 2024, reconoció no saber que decir y sólo quiso agradecer "a todos los que han hecho esto posible, a los que me han ayudado a llegar aquí y en los momentos difíciles, y me siento muy afortunado de poder vivir esto".

"Lo bonito de vivir una carrera por un título es que hay situaciones que te ponen a prueba y que te hacen mejorar para el futuro, pero tenía que combatir con ese miedo y sobre todo entrando a las curvas 7-8 siempre pensaba en no caerme y eso hacía no inclinar como tocaba al inicio, ir muy tenso porque tenía miedo a perder, o mejor dicho, miedo a ganar", reconoció David Alonso, el primer piloto latinoamericano en ser campeón del mundo después del venezolano Carlos 'Pana' Lavado en 250 c.c. en el año 1986.

Vea también: ¿Colombia o España? El verdadero lugar donde nació David Alonso

Alonso recordó que "desde Indonesia a cada piloto que me encontraba les preguntaba que cómo era lo de jugarse el Mundial. Al primero que pregunté fue a Mir, que me dijo que en el momento que fuera a asegurar me iban a pasar por encima, que había que ir a ganar. Aquí, con Bagnaia y Márquez, me decían que no tuviera esa presión de que tenía que ganarlo aquí, que podía ser en otro sitio".

"Lo que les trasmitía a ellos -a otros campeones del mundo- es que a mí me daba miedo el hecho de irme a Australia o Malasia y que lloviese y que se alargase. Y me dijeron que me relajase y no pensase en ello", continuó David Alonso, el tercer piloto más joven (18 años y 164 días) en lograr el título tras los españoles Pedro Acosta (17 años y 166 días) e Izan Guevara (18 años y 100 días).

Alonso mostró tanto la bandera de Colombia, por su madre, como la de España, por su padre y aseguró al respecto que "eso era algo que tenía claro, que cuando sacase una bandera iban a ser las dos a la vez, y me parecía el momento perfecto para hacerlo. Mi madre y mi padre. Yo nunca me podré dividir".

Le puede interesar: David Alonso celebró en Japón: líder y campeón del mundo de Moto3

"Mis padres estarán en casa viéndome. El último mensaje que he mandado hoy es el ‘buenos días’ que siempre nos mandamos. Y que no es un ‘buenos días’ a secas porque siempre me ponen un mensaje. Ayer quizás me vieron con dudas y me han dicho ‘vamos, que tú ganaste la Talent, no tengas miedo y lucha como tú sabes’. Siempre lejos, pero conectado", recordó David Alonso, ganador de catorce carrera en Moto3, el piloto más laureado de la categoría, por delante del italiano Romano Fenati (13).

Con diez victorias en lo que va de año, se une a los españoles Marc Márquez y Joan Mir y al italiano Fausto Gresini como pilotos que han conseguido diez victorias en una sola temporada de la categoría pequeña. El récord son las 11 del italiano Valentino Rossi en 1997.