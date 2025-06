David Alonso terminó relegado en primera sesión del GP de Italia de Moto2

David Alonso habló de la lesión que tuvo en la carrera pasada

Recordando que el piloto de 19 años sufrió algunas raspaduras en el dedo anular de la mano izquierda en el pasado GP de Aragón, Alonso dio un parte de tranquilidad a sus aficionados.

“Me encuentro mejor de la lesión y no supone un gran problema para pilotear... he decidido probar hacer la vuelta solo, me costaba girar bien la moto, pero he disfrutado mucho de Moto2 en Mugello”, dijo Alonso.