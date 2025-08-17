Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 19:43
David Alonso rompió tras su caída en el GP de Austria: "tengo que respirar"
El piloto colombiano se mostró frustrado tras no poder pelear por el podio en esta carrera.
David Alonso arrancó desde la quinta casilla en la segunda fila de la parrilla en Spielberg, lugar donde se desarrollaba el Gran Premio de Austria de Moto2 en esta temporada del 2025, allí, aunque en los primeros giros perdió terreno y cayó hasta el octavo lugar, mostró un gran ritmo de carrera que le permitió remontar posiciones hasta situarse tercero, soñando con algún lugar en el podio.
Aquella ilusión del piloto colombiano se acabaría a cinco vueltas del cierre cuando perseguía a su compañero del Aspar Team, el español Daniel Holgado, pues en la curva 9 sufrió una caída que lo dejó sin posibilidades de seguir en competencia y de paso la oportunidad de pelear por su primer triunfo en Moto2.
La frustración de David Alonso tras su caída en el GP de Austria
El más reciente campeón de Moto3, que afortunadamente salió ileso de la caída, lamentó mucho el desenlace en Spielberg y confesó que las ganas de ver la victoria tan cerca lo llevaron al error.
“Hoy me veía con posibilidades de ganar, pero a veces me tengo que contener y respirar, saber esperar un poco porque me han podido las ganas. En esa curva había entrado una vez un poco pasado, pero en esa vuelta se fue adelante (la moto), intenté salvarla, pero no pude. Ya está, hay que pedir disculpas al equipo y aprender”, dijo Alonso.
David Alonso sigue relegado en la clasificación general de Moto2
El piloto de apenas 19 años, quien suma su primera experiencia en la categoría de Moto2 tras haber hecho historia en 2023 con un récord de puntos en la categoría inferior, Alonso figura actualmente en la casilla 17 de la clasificación con 43 unidades.
El liderazgo de la tabla general del campeonato lo ostenta el español Manuel González con 188 puntos, mientras que su perseguidor más cercano es Arón Canet, también de España, con 169 unidades, seguido por el brasileño Diego Moreira, que ganó el Gran Premio de Austria y ya acumula 153 unidades gracias a su buena regularidad.
