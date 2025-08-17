David Alonso rompió tras su caída en el GP de Austria: "tengo que respirar"

David Alonso arrancó desde la quinta casilla en la segunda fila de la parrilla en Spielberg, lugar donde se desarrollaba el Gran Premio de Austria de Moto2 en esta temporada del 2025, allí, aunque en los primeros giros perdió terreno y cayó hasta el octavo lugar, mostró un gran ritmo de carrera que le permitió remontar posiciones hasta situarse tercero, soñando con algún lugar en el podio.

Aquella ilusión del piloto colombiano se acabaría a cinco vueltas del cierre cuando perseguía a su compañero del Aspar Team, el español Daniel Holgado, pues en la curva 9 sufrió una caída que lo dejó sin posibilidades de seguir en competencia y de paso la oportunidad de pelear por su primer triunfo en Moto2.

Lea también: El colombiano Sebastián Muñoz hace historia y se corona en el LIV Golf Indianápolis