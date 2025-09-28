David Alonso rozó el podio en Japón: posición de privilegio ilusiona

El español Daniel Holgado (Kalex) ha hecho honor a su apellido en el Gran Premio de Japón de Moto2 al conseguir una victoria 'holgada' en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

Holgado ha logrado la segunda victoria de la temporada y el cuarto podio en la temporada de su debut en la categoría intermedia del campeonato del mundo, que tuvo como compañeros en el podio al británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

El líder del mundial, el español Manuel González, con problemas en la salida y una penalización de 'vuelta larga' acabó en el quinto lugar.

Él fue el autor de la 'pole position', pero no salió demasiado bien y se vio sorprendido por el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que le metió en una pequeña 'melé' que le hizo caer hasta la novena posición, en tanto que por delante se aprovechaban de ese tumulto Daniel Holgado (Kalex), que salía segundo, y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), quien antes de concluir la primera vuelta ya era líder.

Antes de concluir ese giro inicial, en la curva cinco, se fue por los suelos el español Daniel Muñoz (Kalex), que sustituye al lesionado piloto turco Deniz Öncü.

En la segunda vuelta Daniel Holgado se decidió a adelantar a Diogo Moreira para liderar la carrera con el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) en la tercera posición, por delante del británico Jake Dixon (Boscoscuro), quien durante los entrenamientos previos demostró tener un gran ritmo de carrera que le podían convertir en uno de los rivales más peligrosos pasado el ecuador de la prueba.

González, 'emparedado' por sus rivales en la vuelta inicial, se mantuvo en la novena posición varias vueltas, por detrás de Celestino Vietti, mientras que Arón Canet (Kalex), que salía desde una retrasada vigésimo segunda plaza, recuperó tres posiciones para ser decimonoveno en ese giro.

Daniel Holgado, con un ritmo muy fuerte y constante, fue ampliando la ventaja al frente de la prueba poco a poco y, por detrás, en la curva diez, Manuel González superó a Celestino Vietti, en una acción un tanto arriesgada que acabó con el italiano por los suelos y que fue investigada por Dirección de Carrera.

La acción acabó siendo penalizada con una 'vuelta larga' al español, que cumplió en el noveno y último giro que tenía para cumplirla, pasando de la séptima posición a la novena.

Por entonces Diogo Moreira era cuarto y Arón Canet se encontraba fuera de los puntos -decimosexto-, sus dos rivales más directos en la pelea por el título de Moto2.

De la misma manera acabó por los suelos el español Izan Guevara (Boscoscuro), cuando era quinto en la quinta vuelta.

Por delante, con un ritmo firme, Daniel Holgado ya contaba con una ventaja de 1,8 segundos sobre un trío formado por Tony Arbolino, Diogo Moreira y Jake Dixon, que fue de 2.5 segundos en la sexta vuelta.

En la séptima vuelta Jake Dixon superó a Diogo Moreira para ponerse tercero y marcharse tras el rebufo de Arbolino, que por entonces contaba con unas siete décimas de ventaja, pero el ritmo del británico le permitió 'cazar' a su oponente apenas dos vueltas más tarde.

¿CÓMO LE FUE A DAVID ALONSO?