David Alonso se sube al podio del GP de Portugal: tercero consecutivo

La temporada 2025 del Moto2 está a punto de llegar a su fin y junto con ello el joven piloto colombiano, David Alonso, volvió a ser protagonista de la carrera que se llevó a cabo domingo 9 de noviembre de 2025 en el Gran Premio de Portugal de Moto2 disputado en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimão.

El corredor de tan solo 19 años que pertenece al CFMOTO Aspar Team completó una sobresaliente actuación al finalizar en tercer lugar nuevamente, llegando de esta manera a su tercer podio consecutivo y consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.

David Alonso fue tercero en el GP de Portugal

El triunfo fue para el brasileño Diogo Moreira, quien dominó la prueba de principio a fin y dio un paso clave en la lucha por el campeonato. El neerlandés Collin Veijer cruzó la meta en segundo lugar, mientras que Alonso completó el podio tras resistir los ataques de varios competidores en las últimas vueltas.

Alonso no partió desde una posición tan favorecedora en esta nueva carrera, ya que inició la décima posición en la parrilla, luego de una jornada de clasificación complicada, pero su ritmo en carrera fue impecable. Desde las primeras vueltas mostró gran confianza, escalando posiciones con adelantamientos precisos.