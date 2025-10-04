David Alonso, segundo en la 'pole' del Gran Premio de Indonesia de Moto 2

Acosta cometió un error en la curva dos de la quinta vuelta que le hizo rodar por los suelos, con lo cual la ventaja de Aldeguer aumentó considerablemente, pero por detrás Marco Bezzecchi consiguió superar a Raúl Fernández para tirar e intentar 'cazar' a Fermín Aldeguer, lo que hizo en la última vuelta.

El piloto murciano de La Ñora se esforzó por evitar que Bezzecchi le cazase, pero en la última vuelta entró con tres décimas de segundo de ventaja sobre Bezzecchi, que logró pegarse a su rebufo y superarlo en el primer sector y, aunque Aldeguer no arrojó la toalla, no pudo con el ritmo del italiano.

En las clasificaciones, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ya consiguió la 'pole position', además de establecer un nuevo récord absoluto en su segunda 'pole' de la temporada, al rodar en 1:28.832, con el que batía el tiempo que en 2024 estableció como el más rápido de MotoGP el español Jorge Martín, entonces con una Ducati Desmosedici GP24 y ahora, casualmente compañero suyo en Aprilia, en 1:29.088.

Marco Bezzecchi dominó la segunda clasificación en todo momento y fue capaz de 'atacar' su propio registro de vuelta rápida, demostrando que era con diferencia el más rápido en pista al rodar en 1:28.832, casi cuatro décimas de segundo más rápido que Aldeguer, y a cerca de medio segundo de Raúl Fernández.

El campeón del mundo en título, el español Marc Márquez protagonizó su peor resultado de entrenamientos de la temporada, al tener que disputar la primera clasificación y acabar en la novena posición de la formación de salida, si bien peor le fue a su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que saldrá decimosexto y acabó muy lejos del vencedor en la carrera 'sprint'.

Moto 2

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) ha sumado su quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord en Moto2 con 1:32.341, con el que batió el récord establecido previamente por el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), que en la misma sesión rodó en 1:32.499.

Con Moreira con líder de Moto2, en la misma primera línea acabaron David Alonso (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), en el cuarto puesto.