De Jesse Owens a Muhammad Ali: los deportistas que desafiaron el racismo

Tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, la lucha contra el racismo ha salido a flote más que nunca. Por eso recordamos quiénes han sido algunos de los tantos deportistas que lucharon -y siguen luchando- por la igualdad.

Jesse Owens, el afroamericano que silenció a Hitler

Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 fueron un evento deportivo clave en el posicionamiento del entonces Tercer Reich en la Alemania nazi. Berlín estaba preparado para demostrar el poderío ario ante el mundo, por ello la propaganda política, dirigida por Joseph Goebbels, tenía como objetivo hacer quedar muy bien al país. Sin embargo, hubo un hecho curioso que llamó la atención del mundo y quedó grabado en la historia de las justas.

Mire acá: La increíble confesión de Muhammad Ali que refleja su admiración a Mike Tyson

Es bien sabido que el atletismo, deporte base, es la disciplina más importante en los Juegos Olímpicos por la historia que proviene desde la antigua Grecia; por eso, todos los deportistas que se destacan allí son vistos como grandes campeones. Este fue el caso del afroamericano Jesee Owens.

El nacido en Alabama, Estados Unidos, fue como representante de Norteamérica a los Juegos de Berlín con el objetivo de hacer historia, y lo consiguió. A pesar de los señalamientos, las miradas temerarias y los malos tratos durante la competencia, Owens silenció a todo el estadio Olímpico al ganar cuatro medallas de oro olímpicas en las pruebas de 100 y 200 metros de velocidad, además del salto de longitud y la carrera de relevos 4x100.

Este hecho quedó grabado como protesta, pues hizo retirar del palco del estadio Olímpico al mismísimo Adolf Hitler, que no podía creer cómo alguien que no fuera ario derrotara a los que para él eran 'raza superior'.

Lo triste de la historia es que, a pesar de ser campeón Olímpico, Jesse siguió siendo tratado con desprecio en Estados Unidos por su color de piel. Sin embargo, su historia impulsó a otros atletas a luchar por la igualdad.

Puede ver: Muhammad Alí Vs. Joe Frazer: tres combates para la historia

Muhammad Ali, el campeón que le dio una lección al racismo en su país

Cassius Marcellus Clay, conocido popularmente como Muhammad Ali tras cambiar su nombre, es considerado el mejor boxeador de la historia, pero no solo se destacó en el ring. Ali fue uno de los deportistas que más luchó por erradicar el racismo en Estados Unidos y el mundo.

Así como le pasó a Owens, Muhammad sufrió durante su carrera una complicada persecución por decidir no ir a la Guerra de Vietnam. "No tengo problemas con los Vietcongs (Frente Nacional de Liberación de Vietnam); ellos nunca me llamaron ‘nigger’ (ofensa en inglés hacia el afroamericano)", le decía a la prensa.

Por esto tuvo que pasar un tiempo en la cárcel y se le quitó el título de campeón, además de su licencia. Pero él nunca se rindió: años después la recuperó y se volvió en un símbolo para la juventud americana multirracial.

Una de las entrevistas más llamativas de él es cuando opina sobre el racismo: "De niño era muy curioso y le pregunté: ‘Mamá, cuando vayamos a morir, ¿vamos a ir al cielo?’. Ella dijo, ‘Claro que iremos al cielo’. Y respondí: ‘Entonces ¿qué pasa con todos los ángeles negros?’. Dije: ‘Ya sé, es porque los ángeles blancos también están en el cielo y los ángeles negros están en sus cocinas haciendo leche y miel”, dijo Ali entre risas.

Puede ver: Muhammad Ali, el boxeador más grande de la historia

“Le preguntaba a mi mamá por qué era todo blanco. Siempre me preguntaba cómo hasta el presidente vivía en la Casa Blanca. Veía que Mary tenía una oveja blanca como la nieve. Absolutamente todo es blanco. Santa Claus es blanco. Y todo lo malo es negro. El Patito Feo es negro. Si el gato es negro, es malo y es de mala suerte. Si te amenazan es un blackmail. ¿Por qué no llamarlo whitemail, si ellos mienten también?”, concluyó.

Colin Kaepernick se arrodilló en el himno de Estados Unidos

El 26 de agosto de 2016, Colin Kaepernick, jugador de los San Francisco 49ers, decidió arrodillarse en pleno himno de Estados Unidos en el partido ante Green Bay Packers, uno de los juegos de la temporada de la NFL.

Kaepernick tomó la decisión como protesta a las muertes de ciudadanos afroamericanos a manos de policías estadounidenses. Este hecho llevó a que se formara el movimiento 'Black Lives Matter'.

"No voy a levantarme para mostrar mi orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra y de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol americano y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en las calles y gente cobrando mientras se marchan libremente de un asesinato", dijo el jugador afroamericano en su momento.

Mire aquí: LeBron James muestra su indignación tras asesinato de ciudadano afroamericano

LeBron James, en contra del racismo: "¿Por qué no nos quieren?"

Tras el asesinato de George Floyd en manos de un policía, la estrella de la NBA de Los Ángeles Lakers, LeBron James, no aguantó el hecho y se pronunció en redes sociales sobre lo sucedido. El jugador de baloncesto continuamente ha mostrado su descontento con el racismo que vive el país norteamericano.

"¿Por qué Estados Unidos no nos quiere?", escribió James en su cuenta de Twitter y pidió justicia por todos aquellos afroamericanos que mueren en el país.