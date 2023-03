"Debemos salir adelante de este momento": Astrid Rodríguez pone la cara al escandalo en Mindeporte

Hace un par de semanas, Colombia se sacudió tras la salida de tres de los ministros del gabinete de Gustavo Petro. El Presidente eligió hacer de lado a Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, esta última ejercía el mandato del Ministerio del Deporte.

Tras la salida de la ex deportista, las revelaciones sobre su gestión sorprendieron a todo el país. La Fiscalía inició una investigación formal luego de conocerse que la exministra firmó más de 260 contratos en tiempo récord, esto sin los requisitos de ley establecidos y comprometiendo 24,000 millones de pesos del presupuesto de la cartera.

La elegida para remplazar a la ex pesista es Astrid Rodríguez. La mujer nació en Bogotá y estudio Licenciatura en Educación física en la Universidad Pedagógica Nacional. Es Magister en educación y Doctora de la Universidad Externado en Estudios sociales.

Rodríguez trabajó en la formulación de política pública sobre formación en educación física y recreación; además, estuvo ligada a diferentes proyectos del Ministerio de Educación en 2010 y 2019.

Para la nueva ministra, los retos están claros sobre lo que debe hacer en su nuevo cargo. La académica reconoció su primera tarea como la jefa del deporte colombiano: “Es importante tomarnos con calma este momento que estamos pasando con una situación que nos va a dar, digamos algunos puntos en que nos va a decir la ley que está pasando, que están aquí y creo que eso seremos respetuosos para tomar desde allí determinaciones que nos permitan rápidamente cumplir con los compromisos que tenemos en términos deportivos", dijo la funcionaria en diálogo con 'Semana'.

Y añadió: "Debemos salir adelante de este momento para poder seguir mostrando lo bueno que hacemos para el país, que es mucho más que lo que se está empañando".

La ministra también manifestó lo que significa su arribo al cargo: “Es orgullo, pero también un compromiso muy alto con mis compañeros y mis colegas. Realmente haber recibido esta confianza que me da el presidente hoy para ocupar este puesto me llena de mucha alegría, pero también de mucho compromiso, no solamente con mis colegas, sino con el país, con los deportistas y con todo el campo que es el deporte, la actividad física y la recreación en la educación”.

Se espera que Astrid Rodríguez pueda solucionar los problemas internos que abundan en las organizaciones del deporte colombiano. Su principal tarea será reorganizar la distribución de los presupuestos para la ejecución de los proyectos relacionados al ciclo olímpico.