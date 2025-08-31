Deportistas colombianos le exigen recursos a Petro: “Retroceso grave”

Mucho se ha hablado del trabajo de los deportistas en Colombia en distintas competencias olímpicas, paralímpicas o en los torneos Panamericanos en donde los atletas fueron protagonistas en la parte alta del podio del escalafón de la medallería. Sin embargo, los pocos recursos que el Gobierno colombiano les ha dado indica otra cosa.

Sin duda alguna, si hubiese un mejor aporte por parte de la presidencia y de los entes para apoyar a los deportistas colombianos, podría haber mejores resultados en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Justamente, por medio de una carta del Comité Olímpico Colombiano y Comité Paralímpico dirigida a Gustavo Petro, piden recursos por la “posible reducción del presupuesto nacional destinado al deporte colombiano para la vigencia 2026, proyectada recientemente por el Ministerio de Hacienda y expuesta ante la opinión pública”.

LA CARTA DE DEPORTISTAS A GUSTAVO PETRO

En el 2025, el Ministerio del Deporte había solicitado 797,850 millones de pesos, pero apenas recibieron 241,892 millones para el próximo año. Sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones que aparece en el documento, es el dinero que le ha sido proporcionado al Ministerio lo cual marca un retroceso gigante en especial con lo que mostraron los deportistas, especialmente, con resultados como los de los Panamericanos Junior.

En la carta también afirman que se unieron “atletas, entrenadores, jueces, médicos, fisioterapeutas, prensa deportiva y todos los actores del deporte nacional”. Con la necesidad de parar la reducción para el deporte, dado que, “sería un retroceso grave. Implicaría poner en riesgo miles de procesos sociales, formativos y competitivos que benefician a niños, niñas, a la juventud, a los adultos, adultos mayores, comunidades rurales, personas con discapacidad, pueblos indígenas y sectores históricamente excluidos”.

Además, le hacen énfasis en que el deporte en Colombia ha puesto a Colombia como un referente internacional. “El deporte no solo ha sido una vía para la inclusión, la movilidad social, la dinamización de la economía, fortalecimiento del turismo y la salud pública: también ha posicionado a Colombia como un referente internacional de superación, talento y resiliencia”.

LOS CUATRO PUNTOS QUE ESTÁN EN JUEGO

Marcaron cuatro puntos que le exigen a Gustavo Petro y que son los puntos que más estarían en riesgo. El primero busca continuar con los desarrollos de programas en el país, “más de 80 federaciones deportivas y más de 1000 ligas deportivas, y un numero mucho mayor de clubes deportivos que desarrollan programas en todo el país verían limitadas sus capacidades para formar atletas y participar en eventos internacionales”.

Por su parte, reiteran la importancia que tendría el deporte si se trabaja más por los recursos a deportistas y si no se reduce la economía para los entes que trabaja en pro de los atletas, “el deporte dejaría de llegar a territorios vulnerables, en los que hoy representa una alternativa real frente a la violencia, la pobreza y la exclusión”.

El tercer punto mantiene que la reducción pondría en problemas los programas del Ministerio del Deporte como “Talentos y Reserva, Posicionamiento y Liderazgo, los Juegos Nacionales, los Juegos Intercolegiados, la infraestructura deportiva y el calendario de eventos internacionales, pilares fundamentales para la juventud y la proyección internacional del país, los cuales cuentan con más de un millón de beneficiarios”.

Finalmente, la urgencia toca también la economía nacional, “el deporte es industria, activa la economía, el turismo, el comercio, el transporte, la hotelería, la academia, los textiles, las confecciones y los servicios. Recortar el presupuesto al deporte no es solo una decisión presupuestal: es frenar la economía de cientos de municipios y departamentos”.