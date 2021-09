La Selección Colombia femenina de voleibol logró una importante hazaña al clasificar por primera vez a un Mundial de la categoría mayores, después de haber ocupado la segunda posición del Campeonato Sudamericano que se disputó en Barrancabermeja.

La actuación de las voleibolistas colombianas fue destacada teniendo en cuenta que superó en el mismo certamen a los seleccionados de Argentina y de Brasil. Justamente, este segundo es el primero del escalafón de la Federación Internacional de Voleibol y el actual ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al margen de lo hecho dentro del rectángulo de juego, el equipo nacional tuvo como gran líder al entrenador brasileño Antonio Rizola, quien desde hace cuatro años ha encabezado el proceso que le ha permitido a la Selección Colombia figurar en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos, entre otros torneos.

Rizola habló este lunes 20 de septiembre en Voces del Deporte de RCN Radio en donde aclaró que cumplió uno de sus objetivos que se planteó al llegar a Colombia al clasificar al Mundial, pero tiene en mente conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Estoy muerto de cansancio, pero vivo con una alegría grande de cumplir este reto. Era una propuesta de llegar a un mundial para poder llegar a París 2024", dijo.

Por otro lado, el entrenador brasileño al servicio del equipo colombiano aclaró que tiene la deuda de clasificar a los Olímpicos, teniendo en cuenta que Colombia se quedó muy cerca de conseguirlo en el pasado preolímpico que se jugó en Bogotá.

"En aquel momento era precipitado el sueño. Tuvimos un gran apoyo todo los días. Estaba pidiendo perdón para mí. Ahora es otra situación. Era parte de nuestro reto intentar clasificar para el Mundial de 2022, sabíamos que no iba a ser fácil. Crecimos en el ranking y teníamos dos posibilidades. Logramos clasificar por el Sudamericano, que fue una fiesta grande", dijo.

Rizola relató cómo recuperó la actitud de las integrantes de la Selección Colombia después de perder con Perú en el Sudamericano y teniendo en cuenta los dos últimos duelos ante Argentina y Brasil.

"En el campeonato se vio lo difícil que fue perder con Perú en el segundo partido, porqué Perú no nos dejó jugar, hay que valorar la actuación de ellos. Hay que valorar el trabajo del grupo. Tuvimos claro que una siguiente derrota no alejaba del Mundial y pensamos en Argentina y en qué había que hacer para ganarle. Preparamos el partido para ganarles. Les dije después del partido, 'nuestro reto es llegar al mundial'. Perdiendo es mas difícil, pero no imposible. Tenemos que trabajar para esto. Ellas entendieron, trabajamos, preparamos y ganamos los partidos que necesitábamos con los marcadores que necesitábamos", aclaró.

En cuanto a lo que será la preparación para afrontar el Mundial en Países Bajos y Polonia en 2022, Rizola aclaró que espera disputar entre 15 y 20 partidos amistoso en Asía y Europa.

"Mucho trabajo, mucho compromiso, trabajo técnico. Mínimo 15-20 partidos antes del Mundial, jugar en Asia y Europa. Con adversarios diferentes y para eso la presentación del equipo debe ser el 15 de mayo y de ahí empezamos la preparación hasta septiembre directo", afirmó.

Finalmente, Antonio Rizola aseveró que para el Mundial necesitaran dinero y relató que se ganó la confianza de sus jugadores siendo franco.

"Mi preocupación es que vamos a necesitar de plata para esto, por eso las empresas tienen que apoyar e invertir en el voleibol colombiano. Fui franco con ellas, le dije lo que pienso y ellas van a creer. Si le dice mentiras no van a apoyar. Ellas creen porqué yo creo en ellas. No solo mi persona. Con todo mi equipo técnico tenemos una relación muy próxima y franca, mirando a los ojos de cada una", puntualizó.