Director de los Juegos Nacionales quiso dar parte de tranquilidad, tras informe de la contraloría

El director de los Juegos Nacionales 2023, Baltazar Medina, dio en RCN Radio su versión, tras la alerta que lanzó la Contraloría con relación al estado de las obras de los escenarios para las competencias que están previstas para el mes de noviembre.

El directivo reconoció que hay algunos retrasos en varias obras, pero que de las nueve que dice la Contraloría no van a poder usarse para estas competencias, ya se tiene previstas varias alternativas para poder cumplir con los Juegos.

“Nosotros no podemos negar desde ningún punto de vista que efectivamente, no tanto que haya atraso en las obras, sino que las hemos iniciado tardíamente, pero si debo aclarar que las obras que se iniciaron van cumpliendo con su cronograma de obra, con su plan de contingencia con los constructores. Hay algunas obras que están en riesgo, plenamente identificadas, pero para mí lo más importante es que les garantizamos a los atletas la realización de los juegos, tenemos muy analizado el plan B y me puedo anticipar a decirles que no habrá ningún problema para la realización de los juegos”, dice el directivo.

De las mayores complicaciones que tiene conocimiento, Baltazar Medina detalló cada uno de los escenarios y su estado real, confirmando que ya se tienen previstas y confirmadas las alternativas de no poder contar con esos escenarios.

“No son nueve escenarios en riesgo, en Pereira hay dificultades con un coliseo multipropósito y en vista de que no se puede realizar la construcción, ya tenemos la posibilidad de programarlo en Dosquebradas o hacer doble programa en el Coliseo menor de Pereira. Los complejos acuáticos de Manizales y Armenia tienen dificultades y ya está técnicamente analizado que toda la natación se puede hacer en Pereira. Los otros escenarios que están en el informe de la Contraloría están un poquito desfasados en el tiempo de construcción, pero todos está previsto para que se pueden entregar”, explicó Medina.

Finalmente, Baltazar Medina destacó la función que viene cumpliendo la Contraloría para fiscalizar estas construcciones y enfatizó su llamado a los deportistas para sigan en su preparación con miras a los juegos.

“La Contraloría está ejerciendo su función pública que le corresponde, para nosotros es demasiado importante porque igual se constituye en un mecanismo de presión para que los contratistas no descuiden su compromiso y nos cumplan oportunamente, pero para mí es importante darle un mensaje a los atletas colombianos en el sentido de que se sigan preparando porque sus juegos se van a realizar tal y como están previstos”, finalizó Baltazar Medina.