Este miércoles, una nueva jornada de lucha libre se vivirá por parte de la empresa All Elite Wrestling (AEW) con Double or Nothing 2022, evento que se desarrollará en Rochester, New York.

AEW es la actual competencia de WWE y cuenta con varios ex luchadores de la empresa Vince McMahon, tal es el caso de Scorpio Sky, quien retará a Wardlow por el campeonato mundial máximo de la empresa.

Otro de los combates destacados del evento será interino mundial entre Jon Moxley y Brody King, luchadores destacados en su paso por otras franquicias de este deporte.

En los combates femeninos el dúo denominado como Thunderstorm se enfrentará a Nyla Rose y Marina Shafir en uno de los eventos más destacados de la noche.

Dónde ver la pelea de lucha libre AEW Dynamite

AEW Dynamite se realizará este miércoles 6 de junio de 2022 a las 10:00 p.m. Al igual que los eventos de WWE, los de AEW también se pueden ver por medio de las plataformas de PPV (pague por ver) y a través de la pantalla de TBS.