Dwayne Johnson compró la liga XFL por 15 millones de dólares

El actor Dwayne Johnson, conocido como 'The Rock', y su exesposa, la empresaria Dany Garcia, han comprado la liga profesional de fútbol americano XFL junto a un grupo inversor deportivo por 15 millones de dólares, según anunciaron las tres partes este lunes.

"Con mi socia pionera Dany Garcia y Red Bird Capital, hemos comprado la XFL. Con gratitud y pasión he construido una carrera con mis dos manos y aplicaré estos callos en nuestra marca, XFL 2020. Emocionado de crear algo especial para los fans", escribió 'The Rock' en su cuenta de Twitter.

"Un momento para iluminar este hito genial y enorme. Mi socia de la XFL, Dany Garcia, se convierte en la primera mujer propietaria de una liga deportiva entera independiente de un equipo. Fue la arquitecta de esta adquisición y ahora vamos a trabajar por amor al fútbol", agregó.

