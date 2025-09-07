Édgar Rentería entró al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: HISTÓRICO

A pesar de haberse retirado de la actividad profesional en el 2013, Édgar Rentería sigue confirmándose como uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia.

Durante la jornada del sábado 6 de septiembre, se llevó a cabo en el Busch Stadium de San Luis el acto de ingreso del ex pelotero colombiano al Salón de la Fama de la organización de los Cardenales.

La elección de Rentería se confirmó el pasado 2 de mayo de 2025, cuando los integrantes de la organización dieron a conocer los resultados de la votación de los beisbolistas nominados.

Édgar Rentería fue elegido junto a Al Hrabosky, Walt Jocketty, luego de haber tenido una de las mejores votaciones por parte de los aficionados de la segunda franquicia con más títulos de las Grandes Ligas.

El ingreso del barranquillero al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis se registró en su cuarta nominación consecutiva.