07/09/2025
Édgar Rentería entró al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: HISTÓRICO
Édgar Rentería defendió los colores de los Cardenales de San Luis entre 1999 y 2004.
A pesar de haberse retirado de la actividad profesional en el 2013, Édgar Rentería sigue confirmándose como uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia.
Durante la jornada del sábado 6 de septiembre, se llevó a cabo en el Busch Stadium de San Luis el acto de ingreso del ex pelotero colombiano al Salón de la Fama de la organización de los Cardenales.
La elección de Rentería se confirmó el pasado 2 de mayo de 2025, cuando los integrantes de la organización dieron a conocer los resultados de la votación de los beisbolistas nominados.
Édgar Rentería fue elegido junto a Al Hrabosky, Walt Jocketty, luego de haber tenido una de las mejores votaciones por parte de los aficionados de la segunda franquicia con más títulos de las Grandes Ligas.
El ingreso del barranquillero al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis se registró en su cuarta nominación consecutiva.
Los números de Édgar Rentería con los Cardenales de San Luis
Con los colores de los Cardenales de San Luis, el pelotero colombiano dejó destacadas estadísticas y algunos récords que aún siguen vigentes.
Rentería se ubica en el segundo lugar en la historia de la franquicia como el pelotero con más jonrones y bases robadas. Además es el tercero en promedio de bateo, hits, extrabases e impulsadas.
Con la organización de San Luis ganó tres Bates de Plata y dos Guantes de Oro en seis temporadas, incluyendo las de 2002 y 2003.
Finalmente, en 2003, Rentería estableció récords de la franquicia para un campocorto con un promedio de bateo de .330 y 47 dobles, además de 13 jonrones, 100 impulsadas y 34 bases robadas.
