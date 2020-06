El acuerdo al que llegaron los paratletas colombianos para poder entrenar

Los paratletas colombianos retomarán sus entrenamientos cuando la curva de contagios de la COVID-19 en el país comience a descender, pues las autoridades deportivas consideran "prudente" esperar porque se trata de "población con discapacidad" a la que la enfermedad puede atacar con mayor fuerza.



El presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, aseguró a Efe que ese organismo realizó un protocolo para el regreso a los entrenamientos de los paratletas, que fue desarrollado junto con el Ministerio del Deporte y es estudiado por las autoridades sanitarias.

"Está bien que nosotros somos los que conocemos el deporte, pero nos gustaría tener la certeza de que nosotros hemos creado un protocolo de acuerdo al nivel o a la discapacidad de cada uno de nuestros paratletas", explicó al referirse al estudio que realiza el Ministerio de Salud.



Es por ello que agregó: "Somos conscientes de que no toda la población con discapacidad tiene enfermedades de base o una discapacidad severa. Pero sí creemos prudente, por ser población con discapacidad, que deberían retomar sus prácticas cuando la curva de contagios empiece a descender. Creo que ese es un requisito fundamental para garantizar la integridad de nuestros paratletas".



En Colombia las cifras de contagios han crecido en las últimas semanas y ya se han reportado 40.719 personas con COVID-19, de las cuales 22.984 son casos activos, 16.427 se recuperaron y 1.308 murieron.

Ante esta situación, el Ministerio del Deporte aseguró el sábado pasado que las prácticas del sistema paralímpico no fueron incluidos en las actividades catalogadas como nivel de riesgo 1 --entre las que hay deportes como el ciclismo y el tiro con arco-- que ya reanudaron sus entrenamientos individuales fuera de casa.



"Dicho esto, el reinicio de los entrenamientos específicos y diferenciados de los atletas de alto rendimiento del sistema paralímpico en principio hacen parte del grupo catalogado como nivel de riesgo 2, aclarando que algunas disciplinas podrán hacer parte de otros grupos teniendo en cuenta su grado de exposición grupal y nivel de riesgo de contagio", agregó el Ministerio.



Ávila ve necesario que cuando regresen los deportistas debe haber pedagogía por parte de las autoridades, incluido el Comité Paralímpico Colombiano, para que ellos cumplan con el protocolo.



"Es todo ese tipo de seguimientos que deben tener ellos en cuenta a la hora de volver a sus entrenamientos. Nos toca hacer una campaña de pedagogía para poder garantizar que los paratletas lo tienen interiorizado y van a tratar de cumplirlo al 100 % por el bienestar de ellos mismos", aseveró.



Mientras tanto, los deportistas se entrenan en sus casas y desde el Comité Paralímpico Colombiano les están entregando simuladores para que puedan realizar una práctica "más real" hasta que "la curva de contagio empiece a descender".



"No tenemos afán, estamos tratando de garantizar una buena preparación, los entrenadores están preparados por el Estado, siguen haciendo su trabajo, están día a día con ellos. Con los simuladores van a tener una mejor posibilidad de entrenar como lo venían haciendo antes", afirmó.



Por ello, Ávila aseguró que a pesar de que "no es lo mismo entrenar en la casa con simulador que entrenar al aire libre y sentir la adrenalina del viento" por ahora es necesario "adecuarnos a lo que tenemos".