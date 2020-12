El bestial nocaut con golpe contra la lona a los 22 segundos en la UFC

Leavitt, luego de haber atrapado a su rival desde el inicio de la pelea, lo levantó para recorrer parte del octágono. Antes de derribarlo, le puso el brazo en el cuello. Una vez adelantada parte de su estrategia, lo golpeó fuertemente en la cabeza contra la lona.

De inmediato, Wiman quedó inconsciente y el árbitro paró la pelea para evitar un castigo que le hiciera mayor daño.

"Eso se ve desagradable", señaló Leavitt mientras veía la repetición de su brutal actuación donde logró la victoria.

Y agregó: "Eso es difícil. Nunca me han noqueado, pero no puedo imaginar que se sienta bien. Es bastante brutal. Este es un deporte de lucha, eso pasa".

Jordan Leavitt picked up a quick and devastating knockout victory over Matt Wiman.#GamblingTwitter #UFCVegas16 pic.twitter.com/DQ9bDjEIiu