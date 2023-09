El colombiano David Alonso lo hizo de nuevo; ganó en el GP de San Marino de Moto3

El colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas), de 17 años, lo volvió a hacer y en la última vuelta del Gran Premio de San Marino de Moto3, en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, consiguió su tercera victoria en las cuatro últimas carreras con una maniobra de auténtico veterano.



Cuando el turco Deniz Öncü (KTM) y el español Jaume Masiá (Honda) se peleaban por el liderato de la prueba en las últimas curvas de la última vuelta, David Alonso supo "ver" la jugada como si de un videojuego se tratase y se "coló" por el interior de la curva catorce a ambos para sentenciar una nueva y brillante victoria.



Apenas unos minutos antes del inicio de la prueba de Moto3 llegó la confirmación de la continuidad del español David Muñoz (KTM) durante 2024 en la misma escudería en la que se encuentra actualmente, BOE Motorsports, lo que seguramente le dio la tranquilidad necesaria al piloto sevillano para afrontar la segunda carrera italiana desde la séptima posición que ocupó en la formación de salida.

Nada más apagarse el semáforo fue el japonés Ayumu Sasaki (HusqvarnaI quien se puso al frente de la carrera, por delante del español Jaume Masiá (Honda), autor de la "pole position", que no tardó en coger el liderato antes incluso de finalizar el primer giro.



Desde atrás, el líder del mundial, el también español Daniel Holgado (KTM), tiró con fuerza desde la octava plaza para no perder contacto con el grupo de cabeza, en donde Masiá protagonizó un fuerte tirón inicial para romper a las primeras de cambio la carrera, que en la segunda vuelta ya perdió a su primer protagonista, el español David Salvador (KTM).



Masiá ya marcó vuelta rápida de carrera (1:41.971 y 1:41.916) en su segunda y tercera vuelta, lo que le daba un segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, cabeza del grupo, el brasileño Diogo Moreira (KTM).



Mientras Jaume Masiá tiró con fuerza para intentar completar la carrera en solitario, por detrás asumieron la responsabilidad de perseguir al líder el turco Deniz Öncü (KTM) y Diogo Moreira, con Ayumu Sasaki por delante de David Alonso (Gas Gas), David Muñoz, y el japonés Kaito Toba (Honda), entre otros, unos metros más atrás.



Masiá continuó marcando vuelta rápida en el quinto giro, pero por detrás se iba acercando al mismo ritmo de vuelta rápida (1:41.565) el turco Öncü, que además establecía con ese registro una nueva marca absoluta de vuelta rápida en carrera, y no iba a ser la última.



Y en la sexta vuelta, con un Masiá más contemporizador, se le acabaron "enganchando" por detrás tanto Öncü como Moreira y también estaban a "tiro de piedra", Sasaki, Muñoz, Alonso y Toba, con un grupo más numeroso a un segundo encabezado por el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna).



En apenas un par de vueltas la situación de carrera cambió por completo, con Jaume Masiá como líder todavía de la misma, pero ahora con hasta seis peligrosos "compañeros" de escapada, a los que se acabaron uniendo tanto Collin Veijer como el español José Antonio Rueda (KTM).



En la undécima vuelta Jaume Masiá cedió por primera vez el liderato de la carrera al turco Deniz Öncü e incluso perdió la segunda plaza con David Muñoz, mientras desde atrás intentaban "engancharse" a esa pelea los españoles Iván Ortolá (KTM) y Daniel Holgado (KTM), el líder del mundial.

El tirón de Öncü al frente de la carrera propició un nuevo corte al frente de la prueba, vuelta doce, con cuatro pilotos destacados del resto en el que, además del turco, estaban Jaume Masiá, David Muñoz y David Alonso, que marcó un nuevo récord de vuelta rápida con 1:41.355.



A partir de ese momento comenzó el juego de estrategias entre todos ellos, asumiendo casi en todo momento el rol de líder Deniz Öncü, que llevó el peso de marcar el ritmo prácticamente hasta la última vuelta y con un David Alonso que parecía tener problemas para mantener el ritmo de sus oponentes en algunos de los parciales del trazado adriático.



A tres vueltas del final fue David Muñoz el que se llevó un susto con la rueda delantera de su moto, que salvó con habilidad, pero que le hizo caer a cola del grupo en tanto que Öncü se mantenía firme como líder.



Así se entró en la última vuelta, con Deniz Öncü como líder, pero con Jaume Masiá y David Alonso, que marcó un nuevo récord de vuelta rápida en carrera (1:41.297) pegado a él y David Muñoz ya un tanto descolgado de la pelea por el podio.



Alonso superó a Masiá e intentó cazar a Öncü, pero Masiá se pegó a ellos y, cuando la pelea por el liderato parecía centrada en Öncü y Masiá, David Alonso aguantó a ver la "jugada" de ambos para meterse por dentro y lograr la tercera victoria de la temporada, todas ellas en las cuatro últimas carreras disputadas hasta la fecha.



Junto a Alonso acabaron en el podio Jaume Masiá y Deniz Öncü, con David Muñoz en la cuarta plaza, por delante del neerlandés Collin Veijer, los japoneses Kaito Toba y Ayumu Sasaki y los españoles Iván Ortolá y José Antonio Rueda.



El líder del mundial, Daniel Holgado acabó fuera de los puntos, decimosexto, con problemas en las vueltas finales que le hicieron perder muchas posiciones, aunque Holgado mantiene la primera posición en la tabla de puntos, pero con apenas cuatro puntos de ventaja sobre Sasaki y doce respecto a Jaume Masiá.



David Alonso es quinto en la clasificación del campeonato, con 140 puntos frente a los 161 de Holgado.