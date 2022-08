El colombiano que quería noquear a Manny Pacquiao y lo mandaron a dormir

En la entrevista realizada por el medio mencionado anteriormente, el colombiano comentó, “nunca vi las manos de Pacquiao. Voy a decir algo: no sentí sus golpes. Cuando, de pronto, me veo en el suelo. Entonces pensé: ‘este h.p. pega’. Trato de pararme y no puedo. Me caigo otra vez. No me dio oportunidad de nada”.

Además, reveló que su equipo se molestó con él porque la pelea no duro mucho, pero él sabía que ese joven que le gano en el combate se convertiría en uno de los mejores del mundo y sus palabras tuvieron poder, pues se encuentra en el top 10 de mejores peleadores de la historia.

A lo largo de su carrera Pacquiao enfrentó a grandes luchadores como Floyd Mayweather, Timothy Bradley, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, entre otros. Aun así, sus números son impresionantes con un total de 62 victorias (32 de nocaut), 8 derrotas y 2 empates.