El deporte de Estados Unidos se une en histórico "boicot" contra el racismo

El deporte de Estados Unidos alzó su voz en una histórica protesta este miércoles 26 de agosto en contra del racismo y la brutalidad policial, la cual ha vuelto a ser protagonista en ese país tras el ataque a tiros de un policía de Kenosha (Wisconsin) contra el afroestadounidense Jacob Blake cuando subía a su camioneta.

Este hecho se sumó al acontecido en mayo en la ciudad de Minneapolis en donde el también ciudadano afroamericano George Floyd perdió la vida a manos de un oficial blanco y que en su momento desató una gran cantidad de protestas.

Estos hechos no ha quedado desapercibidos y los deportistas de Estados Unidos se han pronunciado con tal fortaleza iniciando por el baloncesto de la NBA y el quinteto de los Milwaukee Bucks, ya que sus jugadores se negaron a jugar el partido de este miércoles contra los Orlando Magic de los playoffs en protesta por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake.

Tras conocerse la suspensión de dicho compromiso, los jugadores de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers también se negaron a participar de sus partidos, se sumaron a la protesta, por lo que la NBA tomó la decisión de aplazar la jornada.

"Exigimos cambio. Estamos hartos de esto", escribió en Twitter LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, poco después del plantón de los Bucks.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT